I NY DRAKT: Brann-tilhenger og statsminister Erna Solberg fikk med seg en Vålerenga-drakt da hun var gjest i studio hos Andrine Tomter (t.v.) og Sigrid Heien Hansen (t.h.). Foto: Privat

Erna gir råd til unge spillere: Mener «jentekultur» kan ødelegge

Vålerenga-spillerne Andrine Tomter (25) og Sigrid Heien Hansen (24) fikk mange gode tips da de hadde statsminister Erna Solberg på besøk.

Nå nettopp

I podcasten «Hun presterer» som lages av Fremantle , snakker Vålerenga-spillerne Tomter og Heier Hansen om fotball, kvinner og prestasjon. Nå har de fått statsministeren på banen.

Hun har ikke spilt fotball selv, Erna Solberg, men hun er rett som det er sett med et Brann-flagg rundt halsen. Og noen råd fungerer like godt i fotballen som i politikken.

Som da Solberg ble bedt om å komme med tre tips til unge fotballjenter som kanskje kan tillate seg å drømme stort og ha tro på seg selv.

– Kanskje du skal høre litt mindre på alle rundt deg, særlig alle venninnene dine, for jeg tror at «jentekulturen» av og til fører til at man blir trykket litt ned. Det er et viktig råd at du må tørre å stå for noe og stikke deg litt frem. Så kan du tenke deg situasjoner og øve på dem. Så tenker jeg at man må huske at man alltid er mest kritisk til seg selv. Derfor er du sannsynligvis mye bedre enn du selv oppfatter, sier statsministeren som også råder fotballjenter til å forberede seg på hva de vil gjøre.

– Jeg tror statsministeren er inne på noe, sier Sigrid Heien Hansen.

– Man må tørre å følge det man kjenner man har lyst til, selv om det ikke er det alle andre gjør. Det er viktig for at du skal gi deg en sjanse til å bli så god som du kan bli.

Best på å legge ting bak seg

I møtet med statsministeren fikk VIF-kvinnene også svar på hva Solberg gjør når hun møter skikkelig motgang.

– Jeg er veldig god på å legge ting bak meg. Det er kanskje min beste egenskap. Det er at jeg blir ferdig med ting, planlegger for det neste og grunner ikke i lange løp på ting. Jeg er ikke «langtidssur» og har lært at det er lite fornuftig bruk av tid og ressurser. Har du tapt noe, så må du planlegge for neste og det som skal skje videre.

Det er en egenskap Heien Hansen ønsket hun behersket bedre.

– Det er beundringsverdig at hun kan legge ting bak seg så fort. Jeg dveler for mye ved ting, og når vi taper en kamp så ligger jeg og tenker på det i flere dager. Det er så irriterende for kampen er spilt, sier VIF-spilleren til VG.

– Det er bare å øve seg på det, å tenke bedre neste gang. Det gjelder å planlegge for hva du skal gjøre videre og tenke på neste kamp, ikke forrige. Du må være konsentrert der og da, det er jo en øvelse. Du må være i nuet, fastslår Erna Solberg.

Hun fikk også spørsmål om konkurransen i politikk, og om hun er et konkurransemenneske.

– Litt, men jeg har et mye større rykte på meg at jeg er et konkurransemenneske i spill og sånn. Det er ikke det, jeg er bare veldig god på bortforklaringer når det går dårlig. Jeg hadde slått dere når som helst på å bortforklare hvorfor jeg tapte en kamp, for eksempel. Det er litt med et politisk parti som med et fotballag, at man vet at man skal gjøre hverandre god. Ikke alle hele tiden, ser jeg, men stort sett er det sånn. Det er alltid litt albuer for noen vil ha posisjonen din, men samtidig vil man gjøre hverandre bedre. Det gjelder å være flink til å lytte til de som kommer med positiv kritikk.

Solberg er «kaptein» på regjeringslaget. I podcasten avslører hun at hun ikke tenker så mye på hvilken leder hun ønsker å være.

– Jeg tenker ikke mye på det. Jeg kjenner mine svakheter som leder. Så har jeg jobbet mye med de som jeg jobber tettest med, blant annet med at jeg er litt for dårlig til å gi ros. Så vet jeg at alle setter pris på å få ros av meg fordi det kommer ikke så ofte. Der har jeg et forbedringspotensial, så har jeg humor på det, sier Solberg og ler.

Publisert: 18.09.20 kl. 08:20