Brann snytt for straffe: – En enorm håndballredning

(Kristiansund – Brann 1–1) Brann har bare vunnet én av seks kamper under Kåre Ingebrigtsens ledelse. Mot Kristiansund ble gjestene snytt for en straffe og muligens tre poeng.

Daouda Bamba hadde blitt tomålsscorer om ikke Aliou Coly hadde stoppet skuddforsøket hans med hånden på streken. Det fikk ikke dommeren med seg, og lagene endte med ett poeng hver i Kristiansund.

– En enorm håndballredning, mente Eurosport-ekspert Bengt Eriksen. Kommentator Anne Sturød var også klar på at gjestene burde fått straffespark.

Amahl Pellegrino opprettholder sitt målsnitt med én scoring per kamp. Mot Brann scoret i sin syvende kamp på rad.

Spissen fikk sjansen fra straffemerket og banket ballen utagbart i vinkelen.

Kristiansund-spilleren er Eliteseriens toppscorer med 19 mål. Under søndagens kamp spilte han med en T-skjorte med tallet «20» på under drakten. Et hint om hva som er i vente?

Scoringen var imidlertid ikke nok til å gi hjemmelaget seieren. Senere i andre omgang klarte Bamba endelig å finne nettmaskene, og ga Brann et velfortjent bortepoeng.

Christian Michelsen var sjeleglad for at det sto 0–0 og Flamur Kastrati var nådeløs overfor eget lag etter første omgang.

– Det er en råtten omgang. Forferdelig dårlig, vi må opp i andre omgang. Alle må se seg selv i speilet, manet spissen.

For det var Brann som var det dominerende laget de første 45 minuttene. Petter Strand fikk stå relativt alene i 16-meteren to ganger, men begge gangene gikk skuddet til side for mål.

Aller nærmest var Daouda Bamba, som fikk avslutte alene fra bakerste stolpe. Det var tett med folk i feltet, og fra streken fikk Kristiansund ryddet ballen unna.

Kristiansund hevet seg i andre omgang og tok ledelsen ved Pellegrino. Hjemmelaget vil nok ikke klage nevneverdig på at Brann fikk med seg poeng hjem til Bergen.

For gjestene klarte på ny å opprette et stort trykk mot hjemmelagets mål, men det ble med den ene scoringen for Bamba og Brann.

Vegard Forren var ute med skade til Kristiansund-kampen. Islandske Jon Gudni Fjoluson har blitt hentet til Bergen i overgangsvinduet og fikk sin debut på midtstopperplass.

