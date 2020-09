Mourinho stormet ut etter kontroversiell handssituasjon

(Tottenham – Newcastle 1–1) VAR kom nok en gang i fokus da Tottenham mistet to poeng langt på overtid. José Mourinho var taus om situasjonen som kostet laget hans seieren.

Sju minutter på overtid sikret Callum Wilson poeng for bortelaget fra straffemerket.

VAR sjekket først om Andy Carroll var i offside på frisparket i forkant, men bildene konkluderte med at spissen var på riktig side.

Deretter sjekket videodommerne en hands i feltet. Carroll headet ballen i hånden til Eric Dier fra kort hold, og etter en titt på skjermene ved siden av banen pekte dommeren til slutt på straffemerket.

– Jeg er oppriktig bekymret for spillet vi alle elsker. Alt handler om det er hands eller ikke, sa en oppgitt Brede Hangeland i TV 2s studio like etterpå.

– Latterlig, er dommen fra Tottenham-legenden Gary Lineker, som sammen med en rekke andre uttrykte frustrasjon mot den omdiskuterte handsregelen.

José Mourinho gikk i garderoben før kampen var over – tydelig forbannet over situasjonen som snøt laget hans for seieren. Hans assistent, João Sacramento, fikk rødt kort på vei ut av banen da han skjelte ut dommerne.

– Jeg har mer erfaring enn dem og gikk ut før kampen var over, sa Mourinho på spørsmål om situasjonen.

Portugiseren ville ikke si noe om straffesituasjonen.

– Jeg foretrekker å gi pengene mine til veldedighetsorganisasjoner, og ikke til forbundet ved å få en bot. Jeg foretrekker å ikke kommentere, svarte Mourinho.

GIKK FØR TIDEN: José Mourinho fikk nok da Newcastle fikk straffe langt på overtid. Foto: Andrew Boyers / PA Wire

Hjemmelaget var totalt dominerende gjennom hele kampen, og straffen var Newcastles eneste skudd på mål.

– Laget mitt spilte veldig, veldig bra. Vår beste kamp denne sesongen, mener Tottenham-manageren.

Tottenham gikk til pause med ledelse. For første gang på 22 kamper fant Lucas Moura veien til nettmaskene, assistert på glitrende vis av Harry Kane. Den engelske landslagsspissen fintet seg fri og slo et presist innlegg til brasilianeren på bakerste stolpe.

Også i forrige kamp hadde Kane rollen som tilrettelegger – den gangen med Son som takknemlig lagkamerat – og spissen har allerede fem målgivende pasninger denne sesongen.

I forrige kamp scoret Heung-Min Son fire mål, og sørkoreaneren burde kommet på scoringslisten søndag også. Angriperen traff metallet to ganger i løpet av de første 45 minuttene, men gikk målløs av banen etter å ha blitt byttet ut i pausen.

Tottenham hadde god kontroll gjennom den andre omgangen også, og Newcastle var aldri i nærheten av å true hjemmelaget - før sju minutter på overtid.

