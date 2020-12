Salvesen sikret plassen for Strømgodset med hat trick

(Odd – Strømsgodset 1–3) Med seier ville Strømsgodset sikre Eliteserie-plassen med én runde igjen - noe de klarte etter at Lars-Jørgen Salvesen (24) leverte storspill i Skien.

Med to scoringer fra over 20 meter sørget Lars-Jørgen Salvesen for at Strømsgodset var i ledelsen tidlig ut i andre omgang. Etter 65 minutter sikret han langt på vei seieren da han headet inn 3–1, hans første hat trick på toppnivå i Norge.

Stillingen holdt seg kampen ut, og etter 13 strake kamper uten seier, har Strømsgodset nå vunnet sine to siste kamper i Eliteserien. Med det har de også gjort nok til å ha sikret plassen med én serierunde igjen.

– Det er fantastisk. Jeg er virkelig lettet og jeg er stolt over guttene mine. To strake seirer og selv avgjøre det før siste runde - jeg er veldig glad og veldig stolt, sier Strømsgodset-trener Henrik Pedersen i et intervju vist på Dplay.

For Odds del har formkurven pekt motsatt vei, med fem tap og én uavgjort på de siste seks kampene. De fire siste kampene er alle spilt den siste halvannen uken etter at Skiens-laget måtte flytte flere kamper etter at flere spillere i Odd-troppen ble smittet av covid-19.

JUBEL: Salvesen gratuleres av lagkameratene etter å ha stanget inn 3–1. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Strømsgodset fortsatte å skape sjanser etter det første målet, men det var Odd som satte inn kampens andre mål etter 20 minutter. Espen Ruud gjorde opp for tversoverpasningen med et nydelig innlegg inn til Elba Rashani, som kontant headet ballen i mål fra seks meter.

Duplexe Tchamba trodde nok han hadde sendt Strømsgodset like før pause, men en akrobatisk klarering fra John Kitolano på streken førte til at det stod 1–1 til pause.

Syv minutter ut i andre omgang var Salvesen på plass igjen. En perfekt plassert markkryper fra 25 meter snek seg forbi Rossbach og sendte bortelaget i ledelen igjen.

Salvesen var ikke ferdig med det: 24-åringen steg til værs etter 65 minutter og headet kontant inn 3–1 fra et hjørnespark.

TRE MÅL: Lars-Jørgen Salvesen jubler etter å ha sendt Strømsgodset i føringen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Strømsgodset trengte seier for å sikre plassen i Eliteserien til 2021 borte mot Odd og de fikk en meget god start.

Allerede etter fire minutter fikk Lars-Jørgen Salvesen en kjempesjanse, men skuddet fra fem meter ble fint reddet av Sondre Rossbach.

Fem minutter senere var skuddfoten perfekt justert. Sørlendingen plukket opp en tversoverpasning fra Espen Ruud og fra 20 meter skrudde han ballen perfekt rundt Rossbach og i mål nede ved stolperoten.

