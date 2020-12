DET STORMER: Igjen er Paul Pogba i rampelyset. Det skaper hodebry for Ole Gunnar Solskjær før kveldens skjebnekamp mot RB Leipzig. Foto: Peter Powell / EPA

Reagerer på Raiolas Pogba-uttalelser: − Opplagt at han ikke fortsetter i Manchester United

Superagenten Mino Raiolas uttalelser om Paul Pogba, kort tid før en sesongdefinerende Manchester United-kamp, har ikke blitt tatt godt i mot. Nå mener ekspertene det er på høy tid å la franskmannen gå.

Raiola vekker dessuten oppsikt med følgende kritikk av Ole Gunnar Solskjær.

– Haaland er som Ibra (Ibrahimovic) da han var 20. Solskjær er en bra mann, men han tok feil da han sa at Erling minner om Lukaku. Det ville vært bedre om Solskjær brukte tiden på å finne en måte som fikk Pogba til å spille som en mester istedenfor å bruke tiden på å snakke om Haaland, sier Raiola i et intervju med Tuttosport, gjengitt av Sky Sports.

Solskjær er kjent for sine mange sammenligninger, og har blant annet trukket paralleller mellom Erling Braut Haaland og Romelu Lukaku.

– Paul er ikke fornøyd i Manchester United. Han kan ikke uttrykke seg som han vil og som folk forventer, sier Raiola.

– Han trenger en ny klubb, et sceneskifte. Han har en kontrakt som går ut om ett og et halvt år, sommeren 2022, men det beste for alle parter ville vært en overgang neste sommer.

MEKTIG: Agenten Mino Raiola er blant fotballens mektigste menn. Han har, i tillegg til Pogba, spillere som Zlatan Ibrahimovic og Erling Braut Haaland på sin liste over klienter. Foto: VALERY HACHE / AFP

Raiola kom med uttalelsene mandag kveld, et knapt døgn før det som er Solskjærs hittil viktigste kamp denne sesongen:

Gruppefinale i Champions League mot RB Leipzig. Den som går seirende av det tyske gresset går videre til utslagsrundene i verdens største fotballturnering. Taperen må nøye seg med sluttspill i Europa League.

Det forrige oppgjøret mellom lagene, på Old Trafford, endte med en imponerende 5–0-seier til de røde djevlene:

– Beste vil være å la ham gå

Flere har reagert på Raiolas uttalelser. Ikke nødvendigvis hva som faktisk blir sagt, men tidspunktet det blir sagt på. Flere mener nå at det bare er én ting å gjøre:

Å la franskmannen gå.

Det samme mener VGs fotballekspert, Tor-Kristian Karlsen, som har lang fartstid som sportsdirektør i flere ulike klubber.

– Ja, det beste vil være å la ham gå nå. Og det er jo der Raiola kommer inn. For hans del handler det om å bevare Pogbas rykte. Det er hans førsteprioritet, sier Karlsen.

EKSPERT: Tor-Kristian Karlsen, tidligere sportsdirektør. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Pogba kom til Manchester United sommeren 2016 og har siden vært både elsket og hatet. Ustabile prestasjoner, kombinert med evnen til å gjøre det helt spektakulære, har bidratt til det. Franskmannen, som nå har blitt 27 år gammel, er blant fotballens aller største stjerner, og er også regjerende verdensmester med Frankrike.

Siden har han flere ganger flørtet med Real Madrid og deres manager, landsmannen Zinédine Zidane.

Og det er neppe tilfeldig at Raiolas uttalelser kommer bare noen dager etter at Pogba leverte en strålende forestilling mot West Ham, som endte med sesongens første scoring:

«Burde vært blant verdens beste»

– Målet hans er at overgangssummen skal ned. Se på ordvalget til Raiola, som argumenterer for at det er «logisk» å la Pogba gå nå, så United ikke mister ham gratis. Det er en retorikk han bruker for å «bryte spilleren ut», sier Karlsen.

– Det er ganske opplagt at han ikke fortsetter i Manchester United etter sommeren. Jeg tipper at hans frustrasjon ikke bare dreier seg om situasjonen i United, men også om egne prestasjoner. Han er 27, i sin absolutt beste alder, og burde vært selvskreven blant de fem beste spillerne i verden, synes jeg. Men han er jo ikke i nærheten av å være i den posisjonen, mener Karlsen.

Dette er tallene til Pogba siden Ole Gunnar Solskjærs første kamp som Manchester United 18. desember for snart to år siden:

Foto: Sofascore

Grafikk: www.sofascore.com

Tror Pogba benkes til skjebnekamp

Eivind Brennhovd Holth, journalist for Manchester United skandinaviske supporterklubb, oppsummerer Pogbas fire år i Manchester United med ett ord:

Turbulent.

– Det har vært mer action utenfor banen enn på. Det har gått fire år, og man snakker fortsatt om hvordan man får det beste ut av Pogba. Så ser man måten Bruno Fernandes har kommet inn på, og det viser så tydelig at problemet ligger hos Pogba – ikke alle andre, sier han.

Holth er, i likhet med Karlsen, overbevist om at Pogba er ferdig på Old Trafford. Og det er nok for det beste, mener han.

– Problemet med Raiolas uttalelser, sett med røde øyne, er timingen. Før den viktigste kampen denne sesongen. Og så er det et Manchester-derby til helgen. Det er det som gjør at det er dråpen i et allerede fullt beger hos mange, sier Holth, som tror Pogba vrakes til kveldens kamp.

– Så kan man bare spekulere i om det var Solskjærs plan hele veien eller om det skjer på grunn av det som har skjedd det siste døgnet.

Publisert: 08.12.20 kl. 13:18

