OVERTAKET: Jürgen Klopp har flere gode opplevelser mot José Mourinho. Onsdag møtes de igjen. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Roser Mourinho før duellen: − En resultatmaskin

TV2-kommentator Øyvind Alsaker tror Tottenham-manager José Mourinho øyner muligheten til å trone alene på toppen av Premier League. Samtidig har han en rekord å beskytte.

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

For mange representerer José Mourinho suksessformelen fra en svunnen tid, mens Jürgen Klopps gegenpress, som går ut på å vinne tilbake ballen så raskt som mulig etter balltap, er den gjeldende seiersoppskriften i dagens toppfotball.

Klopp ledet laget som ble suverene mestere i fjor, men i år er konkurransen i toppen hardere. Når Liverpool og Tottenham møtes onsdag kveld, er det som delte serieledere i Premier League, med sistnevnte foran på målforskjell.

Her kan du spille Lotto!

– Han har skrudd sammen et utrolig bra lag. Mourinhos stil er effektiv, men ikke alltid festlig. Det er lett å gå løs på den om resultatene uteblir, men for Mourinho har ikke det vært et stort problem. Han har vunnet og vunnet, overalt, sier TV 2s Øyvind Alsaker, som kommenterer onsdagens kamp.

Klopp er blant dem som roser Mourinho for måten han har motbevist skeptikerne.

– De har spilt veldig godt i år. Han har gjort dem til en resultatmaskin. De får gode resultater etter gode prestasjoner, men selv når de ikke er på sitt beste, vinner de, sa Klopp på pressekonferansen før kampen.

Liverpool-manageren sier de må vokte seg for samarbeidet mellom Harry Kane og Son Heung-min. Førstnevnte har ni mål og ti assist i ligaen, sistnevnte ti mål og fire assist – og ofte finner de hverandre foran mål.

Onsdag er det Vikinglotto. Her kan du spille!

– De har «klikket» skikkelig sammen, mener Klopp, som likevel mener at det først og fremst er et godt sammensveiset lag de må slå onsdag kveld.

Skadebonanza

Selv om det er Mourinho og Tottenham som leder ligaen på målforskjell, har Klopp et historisk overtak over den rutinerte manageren.

I fjor gikk Liverpool seirende ut i begge Premier League-kampene lagene imellom, og gjennom elleve kamper mellom managerne har Klopp bare gått tapende ut ved to anledninger.

Kilde: SofaScore

Alsaker mener det er 50/50 om hvem som vinner denne gangen. Mye på grunn av skadene i Liverpool-troppen, hvor flere har lange skadeavbrekk.

– Jeg tror de hadde spasert til ligatittelen hadde det ikke vært for skadene. Liverpool er så svekket når de entrer julen, at det hadde vært en enorm bedrift om de klarte det igjen, mener TV 2-kommentatoren.

Liverpools skadeliste Virgil van Dijk (kneskade)

Thiago Alcântara (kneskade)

James Milner (lårskade)

Xherdan Shaqiri (ukjent)

Joe Gomez (kneskade)

Naby Keita (muskelskade)

Diogo Jota (kneskade)

Konstantinos Tsimikas (kneskade) Vis mer

For Tottenham er Gareth Bale, Erik Lamela og Japhet Tanganga utilgjengelig på grunn av skader.

Jakter rekord

Mourinho er blant dem som ikke kjøper Liverpools skadeargument.

– Liverpool har én stor skade, og det er van Dijk. Han er en veldig god spiller, men gi meg gjerne en liste over Liverpools skader og sammenlign det med hva som er Liverpools beste ellever, sa Tottenham-manageren på sin pressekonferanse.

– Det er egentlig ikke så mye å diskutere, sier Alsaker, som er uenig i Mourinhos argument.

REKORDMANN: Med Chelsea unngikk Mourinho tap i 86 strake kamper på hjemmebane. Foto: Cath Ivill / POOL / GETTY POOL

Han tror manageren ønsker å spille ned viktigheten av Liverpools skadeproblemer, men ser muligheten til å endelig ta skalpen av Liverpool på Anfield.

– Det er Mourinho som har rekorden med 86 strake kamper på hjemmebane uten tap. Nå har Liverpool 65, og han er sugen på å beholde den. Jeg tror dette er en anledning han setter pris på, han ser muligheten mot et svekket Liverpool, sier kommentatoren.

VG-tips: Liverpool-Tottenham

* Dette er midtukerundens toppkamp. Nok en gang holdt Liverpool på å snuble på utebane i høst da laget «bare» klarte 1-1 ute mot Fulham på søndag. Det gir at lagets bortefasit står til 1-4-1 på seks matcher.

* Hjemme har derimot Liverpool full pott med seks seirer, og vi føler oss nokså trygge på at Liverpool tar tak i denne kampen på en helt annen måte enn de gjorde før pause i Fulham. Jada, Liverpool har skader, men det var noe med måten Liverpool slet med å stå opp mot London-lagets energiske og kjappe angripere som var litt betenkelig.

* Tottenham har samme fasit som vertene - syv seirer, fire uavgjorte og bare ett tap. Det betyr at Spurs er uten bortetap så langt i inneværende sesong: 4-2-0. Måtte nøye seg med 1-1 ute mot Crystal Palace sist, men London-klubben har bare en evne til å gnage til seg poeng. I hvert fall under José Mourinhos ledelse. Over tid har ikke laget lykkes spesielt bra på akkurat Anfield - kun én seier på 26 PL-møter her.

Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du selvfølgelig på TV 2 Sport Premium