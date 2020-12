KAPTEINEN REAGERER: Stefan Johansen, her med Erling Braut Haaland, stusser over kommunikasjonen til Norges Fotballforbund. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Johansen reagerer sterkt på NFF-beskjed: − Det var galt

Stefan Johansen (29) omtaler sparkingen av Lars Lagerbäck (72) som «et sjokk».

Landslagskapteinen forteller til VG at spillergruppen fikk beskjed om svenskens avgang av ledelsen i Norges Fotballforbund i en gruppechat like før nyheten ble kommunisert ut offentlig i en pressemelding.

Men ifølge Johansen stemte ikke innholdet i den interne meldingen med det som senere kom frem.

– Jeg synes det var meget rart at vi fikk en melding fra NFF-ledelsen der det sto at Lars hadde sluttet. Jeg tolket det som at han hadde valgt å gå av, men så får man vite i ettertid at han ble sparket. Jeg synes kanskje det var dårlig kommunikasjon. Vi burde fått vite at det var sånn det hadde skjedd, sier Johansen og fortsetter:

– Det var galt. Det er en liten forskjell om han ikke orker mer eller rett og slett får sparken. Så der vet jeg ikke hva som har skjedd.

Den London-baserte 29-åringen hadde akkurat fulgt datteren til skolen da han sjekket telefonen og oppdaget NFF-beskjeden. Han innrømmer at Lagerbäcks avgang kom svært brått på ham.

– Jeg fikk et sjokk, rett og slett. Sist jeg snakket med Lars og Per Joar Hansen, var de veldig motivert til å holde på videre. Jeg så ikke denne komme så brått på. Det var sjokknyheter, sier Johansen.

Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund sier til VG at de har «veldig lave skuldre» rundt at det var forbundet selv som tok initiativ til å avslutte Lagerbäcks kontrakt. Hun varsler at hun vil komme tilbake om ordlyden i meldingen som ble sendt til spillerne.

Publisert: 03.12.20 kl. 18:28