Per A. Flod ut mot NFF: − De møter seg selv i døren

Den erfarne juristen Per A. Flod stiller spørsmål ved Norges Fotballforbunds etiske, moralske og juridiske vurderinger ved avskjedigelsen av Lars Lagerbäck.

– Jeg reagerer mest på at de rett og slett fjerner en landslagstrener, sparker ham ut, uten at det er noen sportslig grunn. Ingen saklig grunn i alle fall, det kan jeg ikke skjønne, sier Flod – John Carews mangeårige rådgiver – til VG.

Han uttaler seg etter at Ståle Solbakken torsdag ble presentert som ny landslagssjef, mens Lars Lagerbäck på sin side sier han ble avskjediget som Norge-sjef etter en miserabel høst.

I et innlegg på Facebook går Flod hardt i rette mot Fotballforbundets behandling av Lars Lagerbäck. Han mener at NFFs handlinger undergraver den status arbeidskontrakten skal ha i samfunnet.

– Det er en type vurderinger jeg synes man ikke har lov til å ta, både juridisk og moralsk, når man skal lede fotballen. Moralsk fordi NFF skal skape verdier i samfunnet, og selv har vært kritisk til at trenere blir sparket i hytt og vær, sier Flod.

Fotballpresident Terje Svendsen mener NFF ikke kan diskutere detaljene i kontrakten med eksterne jurister som ikke kjenner det konkrete avtaleforholdet. Se hele hans svar nederst i saken.

Blir som i bibelen

Videre sier han at NFF har en rettslig plikt overfor samfunnet om å ivareta kontrakter, og mener de sender et signal om at «kontrakter ikke er verdt noen ting».

Han viser til at NFF har varslet en gransking av sparkingen av Viking-trener Bjarne Berntsen forrige uke, og mener de har gjort akkurat samme feil selv.

– Det blir som i Bibelen: du ser splinten i din brors øye, men ikke bjelken ikke ditt eget. Jeg mener NFF møter seg selv i døren her, sier Flod.

Flod peker på at fotballpresident Terje Svendsen ikke forklarte Lagerbäcks avgang med sportslige resultater. Lagerbäck avsluttet sin trenergjerning for landslaget med tolv seirer på 23 kamper.

– De ville ha Solbakken inn, fordi han er av gjengen og fordi han var ledig. Lojaliteten til personer virker å være større en lojaliteten til jobben de skal ivareta.

CAREW-KOMPIS: Per A. Flod har sammen med klienten John Carew gjort stor suksess både på og utenfor banen. Her i forbindelse med et VG-intervju i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF: Vi tok initiativet

– Men Solbakken var ledig, og han har sagt ja før. Må ikke det være greit å hente ham inn nå?

– Jeg mener ikke det er greit å gjøre dette helt uten videre. Det ligner litt på Kåre Ingebrigtsen, da ingen skjønte bæret av at han ble sparket tross forbedrede resultater.

– Hva med Lagerbäcks konflikt med Alexander Sørloth – endrer det ditt syn?

– At det er konflikter internt i et lag, med forskjellige meninger, det skal det være, det, svarer den mangeårige advokaten kontant.

Andreas Ekker i advokatfirmaet Bjerkan Stav representerte Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun da de gikk til rettssak mot Rosenborg på bakgrunn av usaklig oppsigelse. Han presiserer at han kun kjenner saken mellom NFF og Lagerbäck gjennom mediene:

– På generelt grunnlag kan ikke slike klausuler håndheves rettslig sett dersom man ikke er det som defineres som «virksomhetens øverste leder». Og fotballtrenere kan i utgangspunktet på ingen som helst måte sies å være «virksomhetens øverste leder» i arbeidsmiljølovens forstand. Da måtte trenerne på toppnivå eksempelvis gis i praksis helt utenkelige ansvarsområder i forbund/klubb, og dette gjelder uavhengig av hvilken ordlyd man setter inn i kontraktene.

– Basert på det du lærte i Kåre Ingebrigtsens arbeidssrettsak, hvis Lagerbäck hadde satt seg på bakbena og ikke akseptert oppsigelsen og tatt dette til retten. Hadde han da hatt en god sak?

– Det er ikke rettslig tvilsomt at trenere generelt er vernet av arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler, enten de er fast eller midlertidig ansatt. Sett fra utsiden vil jeg da anta at det ikke var rettslig grunnlag for hverken oppsigelse eller avskjedigelse av Lagerbäck.

– Synes du fotballens kultur for å avskjedige trenere spesielt gjør at man plasserer seg på siden av arbeidsmiljøloven?

– Jeg tror i hvert fall at fotballen må lære seg å skille mellom det man skjønnsmessig kan mene er sportslig riktig, og hva det er rettslig adgang til. Dette er som regel to forskjellige ting, selv om sakene som oftest løses i minnelighet, mener Ekker.

Fotballpresident Terje Svendsen svarer slik når han blir konfrontert med utsagnene til Per A. Flod og Andreas Ekker:

– Som tidligere nevnt, tok NFF initiativet til en samtale om å avslutte samarbeidet før utløpet av kontraktstiden og Lars aksepterte å fratre. Vi var på forhånd, og i arbeidsavtalen, enige om rammene for en eventuell avslutning underveis i avtaleperioden. Vi har hatt og har en god dialog med Lars om dette. Vi er enige med Lars om fratredelse, men kan ikke diskutere detaljer i en fratredelsesavtale med eksterne jurister eller andre som ikke kjenner det konkrete avtaleforholdet.

