Slik er fotballkvinnenes liv i isolasjon

Tenk deg at du må være én uke på et hotell og bare får lov til å gå ut når du skal på din daglige treningsøkt. Så streng er corona-protokollen som de norske landslagskvinnene må følge.

De første landslagsspillerne sjekket inn på Thon hotell Storo i Oslo på søndag kveld. Så bar det rett i isolasjon på hotellet.

Spillerne måtte bli på hotellrommet inntil svarene forelå på den obligatoriske corona-testen som ble tatt dagen etter. Er prøvene negativ går de over i en fritidskarantene hvor det er lov å utføre jobben sin.

Først tirsdag kunne fotballkvinnene forlate hotellet, og da var det kun anledning til å sette seg i spillerbussen og kjøre de 10 minuttene til og fra trening. Ellers må de være på hotellet i den etasjen som er reservert landslagskvinnene.

Her har hver spiller et eget rom, vanligvis bor de to på rommet.

– Vi må forholde oss til en streng UEFA-protokoll som legger en rekke begrensninger for hva vi kan foreta oss. Vi skal ikke omgås andre, men har noen friområder på hotellet hvor vi slipper å bruke munnbind, forteller medieansvarlig for landslagskvinnene, Terje Skeie.

Og «sånn går nu dagan».

Etter én uke på hotell reiser fotballjentene til Wales på søndag ettermiddag. Før EM-kvaliken mot waliserne på tirsdag skal spillerne testes nok en gang for corona.

UEFA krever også at Norges Fotballforbund hyrer et charterfly til transporten fra Gardermoen til Wales.

Caroline Graham Hansen spiller sin fotball i Spania, landet som tidligere denne uken rundet én million corona-smittede og som har flest smittede av alle land i Europa.

I Catalonia-provinsen, med Barcelona hvor «Caro» holder til, opererer man nå med en smitterate på 401 per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Da blir det til at du tar deg til og fra jobb og holder deg stort sett inne ellers.

– Vi har lov til å gå ut, men gjør du det må du være bevisst på å ikke omgås fremmede og steder hvor det er mange mennesker. Jeg bor i et område hvor det er mye natur. Her kan jeg gå tur og oppleve andre ting enn bylivet. Det går fint for min del. Jeg kjenner mest på at man ikke kan ha familie og venner på besøk.

Før var landslagssamlingene i Norge en fin-fin anledning til å hilse på familie og kjente. Det var før coronaen.

Nå er alle underlagt et kjempestrengt corona-regime.

– Vi har ikke lov til å omgås personer utenfor gruppen. Slik er reglene og det respekterer man. Det er som om vi er i karantene. Det blir litt det samme. Jeg har ikke sett familien min på veldig lenge og det blir et ekstra savn etter hvert. Det kjenner man på, sier Caroline Graham Hansen.

De spillerne som returnerer fra Wales på onsdag må gjennom nok en corona-test på Gardermoen.

PS! EM-kvalifiseringskampen Wales-Norge spilles tirsdag kl. 17.30.

