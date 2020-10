IKKE IMPONERT: Carlos Zambrano (t.h.) mener at Neymar (t.v.) hele tiden så etter mulighet for å filme seg til straffespark da Peru og Brasil møttes i VM-kvalifisering denne uken. Foto: Paolo Aguilar / POOL / EFE POOL

Kaller Neymar en klovn

Paris Saint-Germain-stjernen Neymar (28) scoret tre mål – men blir kalt «klovn» etter ukens VM-kvalifisering mot Peru.

Det er Peru-forsvareren Carlos Zambrano som raser etter en kamp der Brasil lå under to ganger, men kom tilbake og vant 4–2.

Neymar klatret med sine tre mål forbi Ronaldo på listen over landslagsscorere for Brasil. Det er bare Pelé (landslagsspiller fra 1957 til 1971) som har flere mål: 77 mot Neymars 64. Messi har for øvrig 71 for Argentina.

På samme måte som i fjorårets Copa América skaffet Neymar to straffespark – og omgjorde dem begge selv til scoringer.

Her kan du høydepunkter fra kampen (ekstern lenke)

Zambrano fikk marsjordre etter 86 minutter. Også lagkameraten Carlos Cáceda fikk rødt kort. Zambrano spiller til daglig i Argentina for Boca Juniors. Han raste mot Neymar i intervju med American Television på programmet «La bandene del Chino».

– Ærlig talt er han en stor spiller, en av de beste i verden, men for meg er han en skikkelig klovn, sa peruaneren.

– I straffefeltet kastet han seg fire eller fem ganger for å se om de ville gi ham straffespark, og til syvende og sist oppnådde han det han ville ha, to straffespark, men de skulle ikke ha vært.

I VM i 2018 vant Neymar «rullekonkurransen», og Zambano er ikke imponert nå heller.

– Han ser etter den minste mulighet, mener Perus forsvarsspiller, som også langet ut mot dommerne for at det var VAR-analyse så fort det handlet om Brasil.

Nå har Neymar kommet tilbake til Europa, og fredagens motstander er Birger Melings Nîmes. Den lange turen gjør at Paris Saint-Germain kanskje velger å starte uten brasilianeren.

VG-tips: Nîmes-Paris Saint-Germain

* Under 2,5 mål. Fransk Ligue 1.

* Nîmes vant 1–0 borte mot lokalrival Montpellier i den siste matchen før landskampene tok over fotball-showet. Målet kom sent i oppgjøret. Vertene har levert til godkjent hittil i høst med 2-2-2-fasit på seks matcher. Særlig med tanke på at laget endte opp på plassen over nedrykk i Ligue 1 i sommer.

* Briancon (f) soner og her skal Meling (f) til pers igjen – bare 48 timer etter at han akslet den norske landslagstrøya på Ullevaal. Det samme gjelder en PSG-spiller som Mbappé (a). For ikke å snakke om Argentinas Paredes (mb) og Brasils Marquinhos (f) og Neymar (a). Hvor opplagte alle disse stjernene er etter kamper og lange flyreiser er ikke godt å si.

* Paris-klubben mangler ellers Bernat (f), Kurzawa (f) og Di Maria (kant). Icardi (a) er tvilsom. Gjestene har hentet seg inn etter svak start, og står nå med fire ligatriumfer på rad med 12–1 i samlet målforskjell.

Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du på Vsport1

Publisert: 16.10.20 kl. 17:30

