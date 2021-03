Kommentar

Landslagets markering: Ikke skarpt nok

Av Leif Welhaven

FØR GIBRALTAR-KAMPEN: Denne markeringen fra landslaget vekker internasjonal oppmerksomhet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

Landslaget skal ha honnør for å ha skapt blest, men innholdet i markeringen før VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar ble blast. Dessverre er det for lett for FIFA å trekke på skuldrene av det hele.

I mer enn 10 år var det skremmende stille i norsk fotball rundt den skandaløse tildelingen av VM i 2022 til Qatar. Først da en trussel om boikott kom på bordet, begynte det å røre ordentlig på seg.

Nå er det grunn til å både rose og rise, avhengig av hvilken del av saken som drøftes.

Bildene av det norske landslaget vekker oppmerksomhet internasjonalt. Ståle Solbakken og hans menn fortjener gode ord for å ha tatt et valg som er uvanlig i fotballen.

Uansett hvor man står i boikottdiskusjonen eller i andre strider rundt Qatar, er det grunn til å anerkjenne landslagets markering for menneskerettigheter. Den er viktig for å skape oppmerksomhet rundt et grovt underkommunisert tema.

I beste fall kan dette norske initiativet bre om seg til andre land, slik at presset om å oppnå forandring vil intensiveres.

Landslagssjefen har vært uvurderlig for Norges Fotballforbund (NFF) fra første sekund i jobben. Måten han fronter og besvarer krevende spørsmål på, fortsetter å imponere.

Samtidig hefter det en usikkerhet rundt dybden i det vi er vitne til.

To sentrale spørsmål vil vi dessverre aldri få fullgode svar på:

Hvor mye handler om et forbund som er samfunnsmessig nyfrelst, som etter så mye stillhet er blitt skikkelig opptatt av forholdene for fremmedarbeidere? Hvor mye handler egentlig mest om å redusere risikoen for at det ekstraordinære fotballtinget vedtar en norsk boikott av VM i Qatar?

Uansett er det synd at ordvalget i Gibraltar ikke var hakket skarpere.

De første t-skjortene - som oppfordret til respekt på og utenfor banen - var så ukontroversielle at det hadde vært komisk om det hadde endt der.

En tydeligere tone så vi heldigvis under nasjonalsangen, med budskapet «Human rights on and off the pitch».

Her er det ikke tvil om hva som adresseres, men samtidig er formuleringen temmelig rund. Verken Qatar eller 2022 blir nevnt. Nå kunne FIFA lett la være å reagere på en politisk ytring fra et medlemsland, og slipper dermed den påfølgende meroppmerksomheten en bot hadde medført.

En enda klarere beskjed hadde skapt langt større vanskeligheter for fotballtoppene, og forhåpentligvis kneppes det til mer fremover.

Der det dessverre er mindre grunn til å honorere Norges Fotballforbund, er i arbeidet rundt det prinsipielle valget som skal tas til sommeren. Mandatet til utvalget som skal utrede boikott har allerede fått kritikk av Norsk Supporterallianse, og det med god grunn.

Som ventet valgte NFF-styret, som altså har flagget et klart standpunkt, en temmelig ladet innfallsvinkel til arbeidet.

Dette handler om et større moralsk spørsmål. Da er for eksempel måten penger til norsk breddeidrett trekkes inn på, et ufint virkemiddel.

Det er vanskelig å se en direkte sammenheng mellom Qatar-deltagelse og klubbkassen i sjette divisjon. Overføringer til grasrota er jo langt på vei et politisk valg, preget av avveininger NFF tar. Og som vi nylig fikk presentert, er det ingen tvil om at økonomien er bunnsolid i forbundet.

Uansett blir det rart å bruke norsk klubbøkonomi som argument i en sak som handler om et veivalg relatert til menneskerettighetsspørsmål.

Dessuten er det spesielt hvordan en sentral del av saken, hvordan FIFA valgte Qatar som arrangør, ser ut til å være utelatt blant vurderingskriteriene.

Da blir det noe lett uverdig over hvor styrt oppdraget fremstår.

Siste ord er forhåpentligvis ikke sagt fra det norske landslaget.

Men at et utvalg nedsatt av fotballstyret skal lande på at Norge ikke bør spille fotball i et verdensmesterskap, fremstår like lite sannsynlig som at en pølsemaker fraråder deg å spise pølser.