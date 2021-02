GAMLE KJENTE: Marco Rose og Erling Braut Haaland er her begge fotografert på tirsdagens treninger - i henholdsvis Borussia Mönchengladbach og Borussia Dortmund. Foto: NTB

Haalands nye trener møtt med «sinne og hat»

Marco Rose (44) overtar som Borussia Dortmund-trener fra sommeren. Borussia Mönchengladbach-supporterne er alt annet enn fornøyd.

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Mannen som skal overta som Erling Braut Haalands trener, har gjort en bemerkelsesverdig god jobb i sine halvannet år i Mönchengladbach.

Så bemerkelsesverdig at han nå blir hentet av mektige Borussia Dortmund. Men han skal først avslutte sesongen for Gladbach. Det liker supporterne dårlig.

Onsdag er det Vikinglotto. Her kan du spille!

De hengte opp et banner på stadion der meldingen til Rose var «det karakterløse svinet må ut med en gang».

Marco Rose var skuffet og sa at «jeg tror ikke jeg har drept noen».

les også Van Basten om Haaland mot Lewandowski: – Jeg tror han er enda bedre

Men det er sterke følelser når en trener forlater en klubb og overtar en annen som er i direkte konkurranse med den forrige. Per i dag kjemper Borussia Mönchengladbach og Borussia Dortmund med flere andre klubber om å komme til Champions League.

– Jeg forstår at noen kan være sint på avgjørelsen, men jeg håper at vi kan legge hatet til side, sier Gladbachs sportssjef Max Eberl på en pressekonferanse.

Her kan du spille Vikinglotto og Lotto!

Ikke overraskende er det verst på sosiale medier.

– Enkelte sprer løgner for å oppildne fansen, hevder sportssjef Eberl ifølge tyske medier.

– Slik oppstår sinne og hat.

les også Haaland om rivalen Lewandowski: – Den mannen er «galen»

Spillerne da?

– Laget var naturlig nok litt skuffet, men tok avgjørelsen veldig profesjonelt, sier Lars Stindl ifølge Bild.

Marco Rose har lovt at han ikke skal ta med seg noen av Gladbach-spillerne til Dortmund.

Ryktene om at Rose skulle forsvinne fra Mönchengladbach gikk i lang tid før det ble klart. Han erstatter Edin Terzic, som er midlertidig hovedtrener i Haalands BVB og som skal tilbake som assistent når Rose kommer til Dortmund.

For Erling Braut Haaland er det gjensyn med Rose, for han var trener i Red Bull Salzburg da nordmannen kom dit fra Molde.

Onsdag står Marco Rose overfor en ekstremt vrien oppgave når Manchester City er motstander.

les også Guardiola om «Fantasy»-lekkasjer: – Uetisk og uprofesjonelt

Til tross for at de var i en knallhard gruppe (Real Madrid, Sjakhtar Donetsk og Inter), klarte Borussia Mönchengladbach å komme seg til utslagsrundene - for første gang i klubbens historie (hvis vi holder oss til Champions League-æraen).

Dette er femte gang de møtes i Champions League, og i de fire møtene som har vært i gruppespillet, har Manchester City vunnet tre, samt at én kamp endte uavgjort.

les også Tidligere VM-stjerne i fotball tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale

VG-tips: Borussia Mönchengladbach-Manchester City

* Champions League-åttedelsfinale som spilles i Budapest. Returmøtet gjøres unna 16.mars.

* Borussia Mönchengladbach har mistet noe av farten nylig etter å ha sikret bare to av 12 siste oppnåelige poeng i hjemlig Bundesliga. Laget ligger nå på 8.plass. Men det vil være uklokt å undervurdere tyskerne, som grabbet til seg 2. plass i en uvanlig tøff gruppe.

* Doucouré (f) er ute og Thuram (a) er tvilsom.

* Manchester City har vunnet 18 strake kamper i alle turneringer. Vant rett nok «bare» 1-0 borte mot Arsenal på søndag. Men det var den etter hvert vanlige trygge gjennomføringen fra Citys side, og spillemessig reflekterer ikke 1-0 Citys overlegenhet i akkurat den kampen. En eller annen smell kommer nok før eller siden, men City er rettmessige favoritter i Ungarn.

Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du på VSport1.