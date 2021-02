Kommentar

De nye alfahannene!

Av Leif Welhaven

«Neste par ut» er et uttrykk som normalt hører hjemme andre steder enn i fotballen. Men nå er det dekkende for hva vi er vitne til øverst på stjernehimmelen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er noe symbolsk over det vi har fått servert i Champions League de siste dagene.

Først scoret 22 år unge Kylian Mbappé tre ganger på bortebane. Mot mektige Barcelona. Mot selveste Lionel Messi, den ene av to som har okkupert spillertronen i det som oppleves som evigheter.

Deretter kunne Erling Braut Haaland selvsagt ikke la franskmannen stjele showet alene på den store scenen. «Takk til ham. Jeg fikk en boost av å se det», sa nordmannen til V Sport etter to mål og en målgivende pasning til Mahmoud Dahoud.

les også Vanvittige Haaland: 18 mål på 13 Champions League-kamper: – Jeg ble motivert av å se Mbappé

Dermed satte spissen fingeren på det vi etter alt å dømme vil få se ufattelig mye mer av: Nemlig at Mbappé og Haaland er fremtidens dominante duo i internasjonal klubbfotball.

Samtidig med at 20-åringen fra Jæren forbedret en allerede surrealistisk mesterligastatistikk, på bortebane mot Sevilla, fikk også den andre av forrige generasjons alfahanner det tøft. Cristiano Ronaldo gikk målløs av banen da Juventus tapte mot Porto.

les også Hylles i tyske medier: – Det Haaland gjør, er ikke til å fatte

Selvsagt skal vi ikke lese all verden ut av en enkeltrunde, men naturen gjør det umulig å komme unna at en æra vil erstattes av en annen, og scoringene i CL over litt tid underbygger hva som er i gang.

Og for en ære det blir!

Ronaldo er 36 år gammel, mens Messi fyller 34 år i år.

De kommer nok begge til å glede oss i en god stund fremover, men trolig blir sceneskiftet tydeligere og tydeligere i tiden som kommer. Her kommer vi til det virkelig store poenget sett med norske briller.

Her må det virkelig være lov til å ta av - under så ekstreme omstendigheter. som det vi er vitne til. Det er ikke noe «nisselue-preg» over en norsk fotballoffentlighet som går bananas over at Erling Braut Haaland har rødt pass.

Kjære ordbok, du holder jo virkelig ikke mål i en sådan stund, når superlativene allerede er brukt opp hva gjelder noe en 20-åring får til på en fotballbane.

les også Verdenspressen i Haaland-rus: – Kunne vekket døde til liv

Verken Martin Ødegaard eller spillere som har markert seg internasjonalt bakover i tid er glemt, men proporsjonene og dimensjonene over det vi ser rundt Erling Braut Haaland overgår både fatteevne og erfaringsgrunnlag.

Brauten har vi bare ikke sett maken til.

Kanskje aller råeste er hvor langt han har kommet på et så tidlig stadium av karrieren.

18 scoringer på 13 Champions League-kamper er langt foran både den argentinske og den portugisiske stjernen på samme alder, og målsnittet er jo slett ikke bare et fenomen i den turneringen. Faktisk er det tiden i norsk fotball som purung som gjør at snittet ligger litt under en scoring per klubbkamp.

Totalt ligger han på 90 scoringer på 136 klubbkamper, men både i Østerrike og Tyskland er ratioen helt eksepsjonell.

Kylian Mbappé herjer i PSG. Foto: ALBERT GEA / X01398

Dette gjør det uunngåelig at spekulasjoner om fremtiden vil komme, og du trenger ikke mange fingre til å telle hvilke klubber som har muskler til å forsøke å snappe Haaland vekk fra Dortmund.

Allerede er det internasjonale skriverier om hva Real Madrid angivelig ønsker seg - og da er det norsk eller fransk meny som gjelder.

Norsk fotball har på mange plan vært sulteforet over tid.

Men det er visst ikke måte på hva Haaland skal bringe til bordet i en brautende ekspressfart.

Og han kan være trygg - av denne retten blir vi aldri mette!