Solskjær jublet for Pogba-mål og tabelltopp

(Burnley-Manchester United 0–1) Etter 755 dager som Manchester United-manager inntok Ole Gunnar Solskjær tabelltoppen i Premier League.

Nå har både United og Liverpool spilt 17 kamper denne sesongen, og med seier tirsdag kveld er United tre poeng foran Jürgen Klopp og Liverpool.

– Kampen i dag var tøff og vanskelig, men selvsagt så ville vi vinne. Vi må ha fokus helt frem til sesongen er over, sier Pogba på TV 2s sending.

Burnley hadde 20 offensive og gode minutter i starten av kampen, deretter handlet det mye om gjestene, og etter 38 minutter fikk United en scoring annullert. Harry Maguire satte ballen i mål med hodet. Men jubelen ble kortvarig, for Maguire ble dømt for å benytte ryggen til Burnleys nederlandske back Erik Pieters da han steg til værs.

Pogba var særdeles uenig i annulleringen av målet.

– Men det er dommeren som bestemmer. Men det var et nydelig mål, sier Pogba på TV 2s sending.

Tidligere Liverpool-spiss Peter Crouch, som også har spilt for Burnley, var kjapt ute på Twitter etter annulleringen: «Ikke sikker på om jeg hadde stått igjen med så mange scoringer dersom Maguires’ ikke var mål.»

Men det ble mål, for Pogba satte ballen i nettet i det 71. minutt, etter innlegg fra Marcus Rashford. Ballen var så vidt nær Matthew Lowton på vei mot mål, så Burnley-keeper Nick Pope så sjanseløs ut da ballen snek seg mellom benene hans.

Solskjær knyttet begge nevene og hevet dem over hodet, samtidig som han smilte lurt og godt, da ballen var i nettet.

Liverpool neste

Og etter 755 dager er Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær på tabelltopp med sine menn. Solskjær overtok managerjobben 19. desember 2018, og fikk jobben permanent 28. mars året etter.

Det hadde holdt med uavgjort for å ta tabelltoppen for Solskjær tirsdag kveld, men med seier er de tre poeng foran Liverpool på toppen av Premier League. Og søndag reiser United til Anfield for toppkamp. Helgen etter møtes de igjen i 4. runde av FA-cupen.

MÅL: Luke Shaw gratulerer Paul Pogba med scoring mot Burnley. Foto: Clive Brunskill / PA Wire

United var på tabelltopp etter første kamp i 2018/2019-sesongen, siden de hadde fredagskampen i åpningen, men de ledet ikke etter den første runden. Forrige gang Manchester United toppet Premier League utover den førstekampen var etter 2–2 mot Stoke i september 2017. De holdt tabelltoppen i seks dager. Da var Jose Mourinho manager og dette var lagoppstillingen: De Gea, Darmian, Jones, Bailly, Valencia, Pogba, Matic, Herrera, Rashford, Lukaku og Mkhitaryan.

Anthony Martial hadde flere sjanser i kampen. Det hadde også Edinson Cavani. Martial kunne satt inn Uniteds andre mål tre minutter på overtid. Men Nick Pope hadde en god kamp for Burnley og sto imot flere scoringer.