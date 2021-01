I KAPTEINSGRUPPEN: Både Omar Elabdellaoui og Martin Ødegaard er en del av kapteinsgruppen på det norske landslaget. Bak: Erling Braut Haaland og Markus Henriksen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ødegaards hilsen til Elabdellaoui: − Vær sterk som du alltid er

Martin Ødegaard (22) og flere landslagskamerater sender sine tanker til Omar Elabdellaoui (29).

Publisert: Nå nettopp

Den norske landslagsbacken skadet seg alvorlig på nyttårsaften da fyrverkeri eksploderte i hånden hans. Det gikk verst ut over øynene hans, bekreftet doktor Vedat Kaya i møte med tyrkisk presse fredag.

Han ligger nå på et sykehus i Istanbul og mottar behandling. Mikail Adampour, som representerer Elabdellaoui, er på plass i den tyrkiske storbyen sammen med familien.

Omar Elabdellaoui la onsdag kveld ut en melding på instagram der han blant annet skriver at «jeg får super og profesjonell hjelp fra det medisinske apparatet og vi gjør fremskritt hver eneste dag».

Nå kommer flere av hans lagkamerater på det norske landslaget med sine hilsener gjennom VG.

En av dem er Martin Ødegaard, som er en del av kapteinsgruppen sammen med Elabdellaoui:

– Ønsker deg all mulig god bedring, Omar. Tenker på deg og familien! Vær sterk som du alltid er. Sender de største lykkeønskinger og all mulig styrke. Vi står sammen med deg i dette. God bedring!

Mohamed Elyounoussi, som i likhet med Elabdellaoui er av marokkansk opprinnelse, er en av visekapteinens nærmeste venner på landslaget.

Han sender følgende hilsen:

– Jeg husker veldig godt en av de første samlingene mine. Omar var en av dem som tok meg godt imot. Jeg hadde bare visst hvem han var fra fotballen, men fra da ble han som en storebror for meg. Han har vært det siden. Jeg var derfor sjokkert og lei meg da jeg fant ut om ulykken.

– Omar er veldig viktig for landslaget og ikke bare som den gode fotballspilleren han er, men også som person han er utenfor banen.

– Jeg ber for at han kommer fra det uten noe store skader, avslutter Celtic-spilleren.

Han er på treningsleir i Dubai med Celtic, der også Kristoffer Ajer spiller. Midtstopperen hilser også til Elabdellaoui:

– Håper virkelig alt ordner seg for Omar. En fantastisk person som tar vare på alle rundt seg.

Sander Berge, som er i opptrening i Sheffield etter operasjon, skriver dette:

– Tenker på deg og din familie hver dag, min venn. Din styrke og vilje vil ta deg gjennom dette! Du er en ener på og utenfor banen som fortjener alt godt. Fortsett å vær sterk så håper jeg vi sees snart! All min kjærlighet går til deg og dine nærmeste. God bedring, Omar!

Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein skriver til VG at han «tenker mye på Omar».

– Jeg vet at veldig mange tenker mye på ham og håper han blir bra igjen. Omar er en fantastisk gutt som vi alle er glad i. Ønsker ham god bedring, sier Jarstein.

Birger Meling har ofte spilt på motsatt back av Elabdellaoui på landslaget. Mellom kampforberedelsene før onsdagens bortekamp mot Strasbourg sender han sin hilsen:

– Fryktelig å lese om ulykken, og håper inderlig at det går bra med Omar. Han er en fantastisk lagkamerat, som alltid gir alt og har en herlig mentalitet. En som ser og tar vare på alle rundt seg, og sørger for at alle føler seg hjemme. God bedring Omar, vi tenker på deg!

Stefan Strandberg beskriver Elabdellaoui som «en fantastisk person på alle mulige måler».

– Veldig omtenksom og flink til å inkludere personer rundt seg. Det er umulig ikke å like Omar. Fotballspilleren taler for seg selv. Jeg tenker veldig på han og håper inderlig på det beste, sier Russland-proffen til VG.

Iver Fossum ønsker også Elabdellaoui «god bedring og alt det beste»:

– Han er en topp mann både på og utenfor banen. Han er veldig viktig for landslaget, men det viktigste er at han blir frisk igjen!

Erling Braut Haaland opplyser om at han har sendt en privat hilsen til Elabdellaoui.