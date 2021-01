STRESSER IKKE: Christian Gauseth er ikke bekymret for å ikke ha kontrakt med en klubb. Her fra kampen mot Sarpsborg sommeren 2020. Foto: Christoffer Andersen

Klubbløs Gauseth venter på operasjon: − Fortsatt bensin på spillertanken min

Christian Gauseth har de siste årene vært Mjøndalens kaptein. Nå står han uten klubb og skal om ikke lenge under kniven.

28. desember startet Christian Gauseth kampen mot Sogndal som sikret bruntrøyene fornyet eliteseriekontrakt også i 2021.

Bare få dager senere gikk kontrakten ut. Den har ikke har blitt forlenget.

– Det er en topp situasjon å være i. Jeg har mange ting som er spennende i livet og har null bekymringer slik som verden ser ut per i dag, sier 36-åringen til VG om situasjonen.

Han forteller at han så vidt pratet med trener Vegard Hansen etter Sogndal-kampen om situasjonen, men at det ellers har vært stille. Partene har imidlertid avtalt en prat etter at Gauseth kommer hjem fra en liten ferie.

– Klubben sier de ønsker en prat om muligheten for jobb også etter karrieren. Det oppleves som en stor tillitserklæring. Men det er fortsatt bensin på spillertanken min. Det er fortsatt kamper som skal vinnes og navn som skal krysses av listen. Så vi må bli enig om det først, skal det være aktuelt, sier Gauseth.

Han er ikke bekymret for at han også skal spille fotball på et høyt nivå også i 2021.

– Jeg skriver ikke under på hva som helst. Jeg forventer også å bli verdsatt, noe jeg også tror klubben kommer til å gjøre. Når en er bosmanspiller så kan man prate med flere, og det er en fin posisjon å være i for alle spillere egentlig, sier han.

På spørsmål om han reagerer på at Mjøndalen ikke har kommet med et konkret tilbud, svarer han at han ikke ønsker å kommentere det.

Gauseth informerer også om at han har vært i dialog med kirurg om en operasjon i høyre lyske. Han har i 2020 operert for samme skade, da bare i den venstre lysken.

– Kirurgen er travel, og jeg er på ferie. Men vi har startet å flørte om et par datoer i uke fire, forteller fjorårssesongens Mjøndalen-kaptein.

– Skal ha dialog med Christian

Mjøndalens sportssjef André Nevstad forteller at stallsammensettingen har blir utsatt ettersom de ville fullføre sesongen før de satt seg ned med spillerne. Han forteller at Gauseth er en ressurs for klubben både på og utenfor banen. Han vil imidlertid ikke si noe om prosessen og dialogen med midtbanespilleren.

– Vi skal ha den dialogen med Christian, sier Nevstad.

Han forteller samtidig at de i 2020 hadde en større tropp enn ønskelig og at det skal være færre spillere i A-troppen i den kommende sesongen.

– Det ble utsatt seriestart, og vi så for oss at det ville bli et tøft og tett kampprogram. Vi tenkte da det var lurt å ha en bred tropp, men så ble det bare en kamp i uken fremover.

Jakter spillere

Fra tidligere er det kjent at Andreas Hellum, Alexander Betten Hansen, Quint Jansen, Mathias Fredriksen og Vetle Dragsnes ikke blir med Mjøndalen videre.

Men spillere med lang tjeneste i klubben som Joackim Olsen Solberg, Vamouti Diomande og Gauseth er det fortsatt usikkert med.