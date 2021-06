Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Garth Southgate har mer enn nok å tenke på inn mot EM-starten. Foto: Nick Potts / PA Wire

Dette grepet kan gi England EM-fordel

England fikk en drømmestart mot Kroatia, men å vinne gruppen trenger ikke nødvendigvis å være det beste. – Vanskelig å selge inn til britene, mener Erik Thorstvedt.

Foran mesterskapet hadde flere England som en av de største favorittene til å gå til topps. Men veien dit kan fort bli overraskende tøff allerede i åttedelsfinalen. Ser vi på veien videre fra gruppespillet for engelskmennene, er det lett å tenke at de muligens burde spille på resultat i siste kamp.

Ikke for å vinne gruppa, men for å bli nummer to.

I gruppe D har England selskap av Tsjekkia, Kroatia og Skottland. Både nummer en og nummer to går videre til åttedelsfinale. For vinneren av gruppen, venter nummer to fra gruppe F - populært kalt «dødens gruppe».

Der barker nemlig regjerende mester Portugal sammen med Frankrike, Tyskland og Ungarn.

Skulle England derimot bli nummer to i sin gruppe, venter toeren fra gruppe E i åttedelsfinalen. I gruppe E er Spania soleklare favoritter, mens Polen og Sverige sannsynligvis vil kjempe om andreplassen.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt mener det er vanskelig å se for seg et slik scenario på forhånd, men innrømmer at han er spent på hvordan Gareth Southgate og England vil angripe den siste gruppespillkampen.

– Jeg synes absolutt dette er interessant. Det vil nok være delte meninger, men jeg synes det er vanskelig å skulle se for seg England spille på noe resultat. Det vil være vanskelig å selge inn til britene, men også til spillergruppen. Det ligger ikke i deres natur. Man greier ikke å «cruise» seg til en EM-finale. Jeg tenker at om de har ambisjoner om å vinne, må de møte de beste uansett, sier Erik Thorstvedt til VG.

Erik Thorstvedt (i midten bak) er en del av teamet som skal jobbe tett med fotball-EM. Her sammen med TV 2-kollega Ingrid Halstensen og NRKs Carina Olset og Carl-Erik Torp. Foto: Espen Solli/TV 2

Kan slå tilbake

Den tidligere landslagskeeperen mener risikoen med å eksempelvis spille på uavgjort mot Tsjekkia rett og slett vil være for stor å ta.

– Da kan man risikere å plutselig slippe inn et sent mål og tape. I tillegg kan de ryke uansett hvem de møter i åttedelsfinalen. Det vil nok være delte meninger om dette når vi nærmer oss den siste gruppespillkampen og ser om dette faktisk kan skje, sier Thorstvedt, som mener at England slett ikke vil få noen enkel jobb i gruppespillet.

Raheem Sterling sørget for 1–0-seier og tre poeng mot gruppens antatt tøffeste motstander, Kroatia.

Thorstvedt legger ikke skjul på at han håper England skal gjøre det så godt som mulig. Han tror de vinner gruppen, men at det sier stopp ved neste hinder.

– De havner nok på topp, og da må de opp mot en av kanonene. Da tror jeg de ryker ut.

Mener dette kan være en svakhet

Men hva er egentlig Englands beste ellever? Det er Tottenham-legenden usikker på om landslagssjef Southgate selv vet, og Thorstvedt tror det kan bli en hemsko.

– Det er en styrke å ha mange å velge i, men jeg tror det beste er å vite sin sterkeste ellever. Den ungdomsbølgen de har på gang er vanvittig god, men det gjelder å sette det sammen. Det er så mange som kan spille i ulike formasjoner og posisjoner, sier Thorstvedt.

Mot Kroatia fikk Mason Mount, Phil Foden og Raheem Sterling tillit i posisjonene bak Harry Kane. Jack Grealish ble henvist til benken, mens Jadon Sancho ikke en gang var i kamptroppen. Største reaksjoner var det på bruken av Kieran Trippier på venstrebacken. Spilleren som vanligvis er å finne på motsatt back, fikk tillit over både Luke Shaw og Ben Chilwell.

