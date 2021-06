BATALJONEN: Brann-fansen under gullkampen mot Rosenborg i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lovendring åpner for fotballfest: − Uproblematisk med 5000 tilskuere

Etter et år med mer eller mindre tomme tribuner, kan det nå se ut til at enda flere fotballfans kan gå på kamp fra 17. juni – med noen forutsetninger.

Publisert:

Det var Bergens Tidende som først omtalte at en votering i Stortinget mandag åpner for at tilskuerkapasiteten kan økes til 5000 personer.

Grunnen er at det blir anledning til å benytte adgangstest og coronasertifikat i gjenåpningen.

– Med lovendringen vi har vedtatt i dag, er grunnlaget for flere tusen på Brann-kamp lagt, sier stortingspolitiker Peter Frølich (H) til avisen.

I utgangspunktet var det åpnet for minst 2000 tilskuere. Med coronasertifikatet kan det bli opp mot 5000 tilskuere i ti kohorter der alle kan sitte på faste, tilviste plasser og publikumskapasiteten over 10 000 plasser.

For arenaer med mindre enn 10 000 plasser, er det opptil femti prosent av kapasiteten som gjelder.

Så stor kapasitet har klubbene Disse kan ta opptil 5000 tilskuere: Brann: 16 750 seter Lillestrøm: 11 500 seter Molde: 11 249 seter Odd: 11 767 seter Rosenborg: 21 423 seter Viking: 15 400 seter Vålerenga: 16 555 seter

Så mange kan disse ta: Bodø/Glimt: 4616 seter (2308 tilskuere) Haugesund: 8754 seter (4377 tilskuere) Kristiansund: 4444 seter (2222 tilskuere) Mjøndalen: 4350 seter (2175 tilskuere) Sandefjord: 6 582 seter (3291 tilskuere) Sarpsborg 08: 8022 seter (4011 tilskuere) Stabæk: 4938 seter (2469 tilskuere) Strømsgodset: 8935 seter (4467 tilskuere) Tromsø: 6 691 seter (3345 tilskuere)

Kilde: Klubbenes hjemmesider. Det er oppgitt «kapasitet» og kan dermed også innebære ståplasser. Vis mer

Det er to forutsetninger som må til for at det skal åpnes opp for dette:

Norge går over til trinn tre av gjenåpningen, noe man ifølge myndighetene er i rute til å kunne gjøre fra 17. juni. De lokale/regionale myndighetene beslutter å følge de nasjonale retningslinjene.

KLANEN: Det begynner å bli en stund siden Vålerenga-fansen kunne samles i hopetall. Her er de fra kampen mot Rosenborg i 2018. Foto: Berit Roald

Daglig leder i Vålerenga Fotball, Erik Espeseth, er mer enn klar for å ta imot 5000 tilskuere på Intility Arena.

– Vi sitter og holder på med ulike simuleringer hele tiden. Det er noe av det vi har brukt ganske mye tid på ganske lenge, så vi ventet med spenning på forrige pressekonferansen. Sist gang håpet vi på 600 tilskuere og så endte vi isteden opp med 50. Nå er vi superoptimistiske, sier Espeseth til VG.

VIF-lederen sier at «meter og kohorter begynner vi å bli ganske gode på». De har en rekke ulike veiledere og planer som kan tilpasses etter hva som blir bestemt.

– Logistikk, infrastruktur og alt ligger til rette slik at vi uten problemer kan ta imot 5000 personer. Det er fullstendig uproblematisk og vil være fantastisk for våre supportere, sier Espeseth.

– Vi har gode planer for å skalere opp og avventer myndighetenes beslutning, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

OPTIMIST: Erik Espeseth. Foto: Gisle Oddstad

Høyre-politiker Frølich sier at innførselen av coronasertifikatet, som kommer 11. juni, er den siste brikken av formelle ting som behøves for å kunne ha 5000 tilskuere.

– Dette er helt nydelig. Vi er veldig glade for dette, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, til Bergens Tidende etter voteringen i Stortinget.

Coronasertifikatet kan man få på tre måter:

Dersom man har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene.

Om man er vaksinert med minst én dose som er satt minimum tre uker i forveien.

Om man har et ferskt, negativt testresultat.

Det vil komme noen ekstra retningslinjer rundt dette som setter dette i system.

– Det blir godt å få fansen tilbake på stadion. Det har vi ventet lenge på og det er dette fotball handler om, sier Frølich til VG.

Lokale og regionale byråd har imidlertid myndighet til å innføre egne, strengere regler som gjør at dette kan praktiseres ulikt rundt om i landet.