Nedrykksfaren truer etter marerittkveld for Mjøndalen

CONSTO ARENA (VG) (Mjøndalen – Stabæk 0–1) Mjøndalen fikk hjelp fra Kristiansund, men klarte ikke å gjøre jobben på hjemmebane. Det er fremdeles like langt opp til kvalikplass for Vegard Hansens menn.

52 sekunder var spilt da Emil Bohinen banket Stabæk i ledelsen. En drømmestart for gjestene – tilsvarende mareritt for nedrykkstruede Mjøndalen.

Bohinen mottok ballen fra Sammy Skytte utenfor 16-meteren, dro av Isaac Twum og overlistet Sosha Makani med et velplassert skudd.

Like etter ble Strømsgodsets ledelse over Kristiansund ropt opp over speakeranlegget på Consto Arena. Fire poeng skilte erkerivalene før søndagens runde, i Mjøndalens disfavør.

Etter 27. minutter ropte Mjøndalen-spillerne på straffespark. Et innlegg traff hånden til Gustav Valsvik, men dommeren fikk det enten ikke med seg eller vurdert det til å ikke være straffbart.

Mjøndalen startet umiddelbart forsøket på å snu kampen, og var det beste laget etter scoringen. Men til tross for stort ballinnehav den neste halvtimen, klarte de ikke å skape mye i en presset situasjon.

– Kanskje jeg ikke skulle scoret, for det vi presterer etterpå er ræva, var Bohinens klokkeklare dom over eget lag overfor Eurosport i pausen.

Christian Gauseth var tilsvarende positiv på eget lags vegne, og etter pause fortsatte den desperate kampen for hjemmepoeng på en kald første søndag i advent.

Etter pause ble Kristiansunds snuoperasjon mot Godset annonsert i Mjøndalen, og det var et inspirert hjemmelag som tok fatt på oppgaven. Men det ville seg ikke mot et velorganisert Stabæk.

Begge lag hadde sjanser, men målet etter 52 sekunder ble til slutt avgjørende.

Det gjenstår fire serierunder av årets sesong. I neste serierunde tar Stabæk imot Vålerenga. Mjøndalen skal til Haugesund.

Publisert: 29.11.20 kl. 19:52

