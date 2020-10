TILBAKE I DET NEST GJEVESTE SELSKAP: Fredrikstad FK er klar for Obos-ligaen. Her feirer Henrik Kjelsrud Johansen. Foto: Lars Petter Brovold / Fredrikstad FK

FFK sikret opprykk til Obos-ligaen med festfotball: − Dette betyr enormt mye

(Fredrikstad - Brattvåg 6–0) Tre år etter det smertefulle nedrykket fra nest øverste nivå, er aristokraten Fredrikstad FK endelig et skritt nærmere toppen.

– Det kommer noen tårer, og det kommer en klump i halsen. Dette betyr enormt mye, fotball er det aller viktigste for den byen her, det har det alltid vært, sier Fredrikstad-patriot og kommentator-profil Dag Solheim til VG, på telefon fra Fredrikstad Stadion.

17. november 2017 var en av de mørkeste dagene i klubbens mektige historie.

Notodden ble for sterke i kvalifiseringen og Fredrikstad rykket ned til 2. divisjon, åtte år etter sølvet i daværende Tippeligaen.

To tapte kvalifiseringer senere og Fredrikstad sikret det etterlengtede opprykket til Obos-ligaen med kalasseieren over Brattvåg.

– Det var faktisk på tide, etter å ha spilt i denne divisjonen i tre år. Det blir en ny hverdag, rett og slett. Nå må vi bare ta neste steg. Den interessen som er her i byen, og de ressursene som her i klubben, hører hjemme i øverste serie. Jeg håper allerede neste år at vi kan ta steget videre, sier den mangeårige investoren Terje Høili til VG, en av klubbens viktigste bidragsytere.

Han varsler at det er «naturlig» at han er enda mer offensiv etter opprykket, og tror hele byen vil legge seg i sælen for å sikre nok et opprykk.

Kort prosess

Det ble tidlig klart at Fredrikstad var ute etter å gjøre kort prosess. Etter flere enorme sjanser fikk Thomas Drage ballen på kanten av sekstenmeteren.

Han dro seg inn og banket til - og ballen gikk i en vidunderlig bue opp i krysset.

Fra og med da var Fredrikstad tilbake i Obos-ligaen.

– Man vet aldri når det går veien, men vi var så påskrudd at ingenting kunne stoppet oss i dag. Vi kjente på trykket og nervøsiteten før kampen, men så leverer vi det desidert beste vi har gjort, sier trener Bjørn «Bummen» Johansen til Fredriksstad Blad.

Champagnen kom tidlig

I løpet av andre omgang scoret hjemmelaget hele fem mål og feide all tvil til side.

Ti minutter før slutt ble en flaske champagne fraktet ned til indre bane, den etterlengtede festen de har ventet tre år på.

Og litt etter kunne selv ikke de mest pessimistiske supporterne holde seg fra å synge at FFK var på vei mot opprykk.

For opprykket var aldri truet og Fredrikstad rykker opp med fem kamper igjen å spille.

Publisert: 25.10.20 kl. 15:48 Oppdatert: 25.10.20 kl. 16:24

