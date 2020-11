Bale avgjorde med sitt første Tottenham-mål på syv år

(Tottenham – Brighton & Hove Albion 2–1) Gareth Bale (31) satte VAR i skyggen og sendte Tottenham opp på andreplass i Premier League med et lekkert hodestøt.

Bale kom inn på stillingen 1–1 og hadde bare vært på banen i tre minutter da han fra syv meter stanget inn seiersmålet etter 73 minutters spill.

Det er waliserens første Tottenham-mål siden 19. mai 2013, da han satte inn det eneste målet i 1–0-seieren mot Sunderland i den siste serierunden i Premier League-sesongen 2012/2013.

Bale gikk til Real Madrid den samme sommeren, men kom i høst tilbake til Tottenham på lån fra den spanske storklubben.

Med 2–1-seieren er Tottenham nå oppe på andreplass i Premier League, to poeng bak serieleder Liverpool. Det er spesielt fremover de har imponert, og med 18 mål er det de det mestscorende laget etter syv serierunder.

– Alle snakker om individuelle prestasjoner, men jeg har alltid sagt at jeg er en lagspiller. Hvis jeg kommer på banen for å hjelpe laget defensivt er jeg like glad bare vi vinner. Det viktigste er det kollektive, sier Bale etter kampen i et intervju vist på TV 2 Sport Premium, og kaller det en strålende respons etter torsdagens tap i Europa League.

MATCHVINNER: Gareth Bale avgjorde søndagens kamp mot Brighton. Foto: JULIAN FINNEY / X01348

Mens Tottenham ikke har tapt i Premier League siden åpningsrunden, hadde ikke Brighton vunnet siden den andre runden for snart halvannen måned siden.

Tottenham startet best og hadde allerede skapt et par sjanser før de satte inn kampens første mål.

Dommer Graham Scott ga først frispark etter at Adam Lallana nærmest løp inn i ryggen til Kane, men etter en VAR-sjekk ble det konkludert med at Kane var inne i 16-meteren. Tottenham-kapteinen var sikkerheten selv fra straffemerket og sendte hjemmelaget i ledelsen etter 13 minutters spill.

STRAFFE: Adam Lallana løp inn i ryggen til Harry Kane og etter en VAR-sjekk fikk Tottenham straffe tidlig i den første omgangen. Foto: JOHN WALTON / POOL

Brighton kom seg stadig bedre med utover i omgangen og ropte selv på straffe da Leandro Trossard gikk i bakken ti minutter senere. Spissen mente han ble holdt igjen av Matt Doherty, men ble ikke hørt av verken Scott eller VAR.

Utligningen kom ti minutter ut i den andre omgangen. Pierre-Emil Højbjerg ble hardt taklet av Solly March, men dommeren lot spillet gå. Brighton rullet etter hvert ut til høyreback Tariq Lamptey, som fra 12–13 meter satte ballen fint ned i lengste hjørne.

Højbjerg raste, og scoringen ble i lang tid sjekket av VAR. Scott tok selv turen ut for å se på hendelsen, men konkluderte med at March akkurat fikk en liten berøring på ballen.

– Komikveld av dommer/VAR. Klink frispark Højbjerg. Klippes jo ned, skrev TV 2-ekspert Brede Hangeland på Twitter.

Utover i omgangen var det Tottenham som igjen tok over. Lamela traff stolpen fra 25 meter etter 68 minutter, og ble byttet ut med Gareth Bale like etter. Etter 71 minutter var det Harry Kane som traff stanga, men to minutter senere ble det nettkjenning for hjemmelaget.

Sergio Reguilón svingte inn fra venstrekanten, perfekt på hodet til Bale. Fra syv meter sendte han ballen fint ned i det nærmeste hjørnet og avgjorde kampen for Tottenham.

