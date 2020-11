Kommentar

Presset på Solskjær: En reprise unna krise

Av Leif Welhaven

TÅLER HAN FLERE NEDTURER? Ole Gunnar Solskjær er – igjen – presset foran møtet med Everton. Foto: MURAD SEZER / Reuters

Everton påførte Ole Gunnar Solskjær hans pinligste øyeblikk som Manchester United-manager. Nå tåler neppe nordmannen en ny blytung kveld mot de blå.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ofte grunn til å finne frem klypevis med salt når ryktene begynner å gå i England om at en manager angivelig sitter utrygt. Med de svært svingende periodene Solskjær har levert siden han fikk drømmejobben, har det ikke akkurat manglet på spennvidde i karakteristikkene av ham.

Det er ikke lenge siden lovordene var mange etter taktiske triumfer mot PSG og Leipzig, men nå slås det altså krisealarm igjen.

Er det så «ulv, ulv» når tennene flekkes denne gangen, eller kan Solskjær-æraen gå mot slutten så kort tid etter den sterke avslutningen på forrige sesong?

Dette er det vanskelig å være kategorisk om, men opplysningene som fremkommer i Manchester Evening News bør uansett uroe nordmannen.

Om man skal tro på opplysningene fra Samuel Luckhurst, avisens «chief writer», har klubben vært i kontakt med tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino i noe som fremstår som en sondering dersom det ikke raskt blir bedring.

les også Lokalavisen: Manchester United har kontaktet Pochettino

Uansett legger saken ytterligere press på Solskjær, som allerede må leve med kritiske spørsmål om egen posisjon av minst fem årsaker:

1) ET STORLAG TRENGER STABILITET

Det hjelper lite med oppløftende opplevelser innimellom, så lenge resultatene og prestasjonene er så varierende som de har vært etter at Solskjær tok over. Den innledende fredningsperioden er for lengst over, og det må nå kunne være mulig å kreve at en klubb av Manchester Uniteds format svinger mindre og leverer på et mer stabilt sportslig nivå. Det er selvsagt ikke bare Solskjærs skyld at det går så mye opp og ned, og gudene skal vite at også forgjengerne slet, men hans lag fremstår i overkant hjelpeløst på dager der det ikke sitter. Grunnspillet er et stikkord som stadig frekkes frem, og det er et tiltagende relevant spørsmål når Solskjær har brukt opp kvoten for å vise frem bunnivået. Slik sett var både tidspunktet for nederlaget mot Basaksehir i Istanbul, og måten det inntraff på, svært ugunstig for Solskjær etter en humpete ligastart.

les også United-legenden om baklengsmålet: – Det er som 10-åringsfotball

2) CV-EN ER EN AKILLESHÆL

Lista i Manchester United er å skulle være blant de beste, og da skal klubben også ha en av verdens beste managere. I motgang blir det automatisk et problem for Solskjær at han har så lite dokumentert suksess som manager, sammenlignet med hvem som leder konkurrentene. Nå skal han altså opp mot Carlo Ancelottis Everton. Da er et par norske trofeer rimelig tynt sammenlignet med å ha vunnet Champions League med tre klubber, som bare er en flik av det italieneren kan slå i bordet med. Solskjær har United-DNA og vil alltid være en legende, men det er en ubehagelighet for ham at det går an å stille spørsmålet om han egentlig er kvalifisert for en jobb av denne størrelsen.

3) POCHETTINO I KULISSENE

Pochettino er nevnt, og det vil i seg selv være utfordrende at en manager som ham er ledig på markedet. Når et potensielt alternativ kan være så greit tilgjengelig, kan det fortere bli fristende å tenke på et skifte for en klubbledelse som har kvittet seg med tre managere etter at Alex Fergusons dager.

4) SJANSENE SOM FORSVANT

Det er noe symboltungt over å vise at du er i stand til å hente et trofé. Da mye gikk veien for Solskjær mot slutten av forrige sesong, lå mulighetene der både i FA-cupen og Europaligaen, men svikten da det gjaldt gjør at trofétørken fortsatt råder. Det kan gjøre veien kortere til å sette spørsmålstegn ved Solskjær når det butter.

les også Forsvarsblemmer kostet Solskjær dyrt: – Utilgivelig

5) DEN SMERTEFULLE SERIESTARTEN

Sist, men absolutt ikke minst, er innledningen på Premier League-sesongen i ferd med å bli et alvorlig problem for Ole Gunnar Solskjær. Det er for all del fortsatt svært tidlig, og United er ikke det eneste storlaget som har slitt. Men tallenes tale viser at det trengs forbedringer raskt før det virkelig begynner å brenne under norske bein.

Manchester United har bare tatt 7 av 18 mulige poeng så langt. Fire av kampene er spilt på Old Trafford – og ingen av dem er vunnet, med 1–3 mot Crystal Palace og 1–6 mot Tottenham som de fremste nedturene. At borteseieren mot Brighton var mildt sagt heldig, er et også et kapittel i det som er blitt skrekkstarten på boken om 2020/21-sesongen i ligaen.

Nå er det altså Everton som venter, den samme klubben som latterliggjorde United våren 2019, på en måte som fikk nordmannen til å be offentlig om unnskyldning. Ingen tror vel at vi får se noe av den dur igjen, men med så mye som murrer kan nesten ikke Manchester United levere på laveste hylle denne serierunden.

Skulle de røde stå med fire tap etter syv serierunder, er det ikke sikkert det hjelper å være en klubblegende. Da blir du fort i stedet sett på som en nordmann som fikk utdelt noen nummer for store sko ...

Publisert: 05.11.20 kl. 20:53 Oppdatert: 05.11.20 kl. 21:19