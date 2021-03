SCORING: Martin Ødegaard jubler etter scoring mot London-rival Tottenham. Foto: DAN MULLAN / Reuters

Arsenal-legenden vil be til høyere makter: – Ødegaard er den rette for oss

Arsenal-legenden Ian Wright mener klubben må gjøre alt som står i sin makt for å hente Martin Ødegaard (22) på permanent basis fra Real Madrid.

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

Det sier 57-åringen på podcasten Ringer FC. Den spanske avisen Marca derimot mener å vite at Real Madrid ikke har noen planer om å selge den norske landslagskapteinen.

– Vi må finne en måte å hente ham på. Jeg vet ikke hvordan det skal skje. Han er den rette, sier Ian Wright i podcasten.

Her kan du spille Lotto!

– Mikel Arteta står nok på sidelinjen og tenker «herre Gud, dette er mannen jeg trenger, jeg elsker ham», fortsetter mannen med godt over 200 kamper i Arsenal-drakten.

les også Solbakken om Qatar-markeringen: – Vi tror ikke alt er løst med dette

Arsenal-sjef Arteta hyllet Ødegaard på klubbens hjemmesider etter kampen mot West Ham:

– Han leser spillet på en intelligent måte, sa manageren.

Ian Wright mener at Ødegaard ligger i prisleiet 530 til 590 millioner kroner.

– Vi må be for at det skal gå å få Ødegaard. Han trengs her, sier Ian Wright.

Lørdag er Lotto-dag. Her kan du spille!

– Kontrakten hans med Real Madrid går ut i 2023. Vi er i en tid der det ikke så mye penger, og Madrid trenger penger.

les også Ødegaard varsler Qatar-markering: – Hele laget står inne for det

– Han har bare spilt en håndfull kamper her, men han er så imponerende, mener Ian Wright om nordmannen.

Han har tidligere uttalt at Ødegaard minner ham om Paul Gascoigne på sitt beste.

– Ødegaard er en spiller som sørger for å få folk inn i kamper. Han bidrar med de rette ballberøringene. Jeg husker godt da jeg spilte med Gazza, han var helt utrolig på det området, sa Wright for noen uker siden ifølge The Mirror.

Martin Ødegaard kom til Arsenal på lån i januar og har markert seg svært positivt til nå.

les også Ødegaard hylles etter storkamp: – En gave til Ståle Solbakken og det norske folk

VG-tips: Norge-Tyrkia

* Både Norge og Tyrkia skaffet seg en super start i VM-kvaliken onsdag kveld. Norges seier over Gibraltar var som ventet, mens Tyrkias 4-2-hjemmetriumf over Nederland var blant åpningsrundens overraskelser.

* Lørdagens match spilles på nøytral bane i Málaga. Så det er ingen norsk hjemmefordel. Men på en måte er det en fordel å ha samme base i milde Marbella i en uke når situasjonen er som den er.

* Tyrkia var svake i Nations League-nivå B i høst. Bare én seier på seks matcher mot Serbia, Russland og Ungarn ga nedrykk. Laget ender ofte opp med uavgjort som resultat - syv av 12 siste har endt med uavgjort. Men tyrkerne deltar i sommerens EM så det er all grunn til å ta laget på alvor.

* Ødegaard (mb) ble byttet ut etter pause mot Gibraltar, men trente tilsynelatende som normalt i går. Slik antar vi at Arsenal-spilleren blir klar. Vi ser for oss en noe mer defensiv norsk formasjon enn det vi fikk på onsdag. Oddsspill nummer to i denne kampen: Scorer Erling Braut Haaland? Ja til 1,80 i singleodds.

Du må spille før kl. 17.55. Kampen ser du på TV 2.