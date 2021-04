GAMLE VENNER: Gary Neville (venstre) og Ole Gunnar Solskjær (høyre) under Premier League-kampen mellom West Bromwich og Manchester United i februar. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Neville om Super League: − Solskjær kan stoppe det

Manchester United-legenden Gary Neville ber blant andre Liverpools manager Jürgen Klopp og Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ta grep for å hindre etableringen av Super League.

Det har vært stor motstand mot Super League siden planene til de tolv klubbene bak ble kjent søndag kveld.

Seks av de tolv klubbene holder til i England og den britiske idrettsministeren og prins William er blant dem som har gått ut mot planene.

United-legenden og Sky Sport-ekspert Gary Neville er blant dem som har vært mest kritiske til en superliga og fyrte løs i forkant av mandagens kamp mellom Leeds United og Liverpool.

Den tidligere Manchester United-spilleren mener Super League tar vekk konkurransepyramiden og integriteten til konkurransen – gjennom at 15 av de 20 lagene er tiltenkt en fast plass i Super League og ikke må kvalifisere seg som til Champions League.

– Vi vet at Manchester United har mer penger. At Liverpool og Arsenal har mer penger. Vi kan leve med det. Det vil alltid være toppklubber som har mer penger, men de kan bli slått av Sheffield United hjemme og spille uavgjort mot Fulham. De prøver å ta det vekk for å skape «franchise-fotball», sier Neville.

– Jeg kan ikke sitte her og si at spillerne i Liverpool og Manchester United skal streike. Det vil ikke være rett, men gutter, hvis dere har det i dere så kan dere stoppe dette. Dere kan mobilisere. Jürgen Klopp kan stoppe det og er en mann med integritet. Ole Gunnar Solskjær kan stoppe det og er en mann med integritet. De kan alle bidra til å stoppe det og vi må alle samle oss, mener Neville, som spilte over 600 kamper for Manchester United og 85 landskamper for England.

– Dette er et angrep fra seks rike familier på integriteten til nasjonalidretten vår og det må stoppes, mener Neville.

GAMLE LAGKAMERATER: Gary Neville og Ole Gunnar Solskjær spilte sammen i Manchester United i elleve år. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Liverpool-legenden Jamie Carragher er klar på at Jürgen Klopp har stor makt innad i klubben.

– Hvis den mannen forlot Liverpool eller falt ut med eierne på grunn av dette, så ville Liverpool-supporterne ha drevet ut eierne i løpet av en uke. Jeg er overbevist om det. Den mannen er den mektigste i Liverpool, sier Jamie Carragher på Sky Sports sending etter kampen.

Fungerende Liverpool-kaptein James Milner var også klar i talen om Super League-konseptet etter mandagens kamp.

– Jeg liker det ikke og forhåpentligvis vil det ikke bli noe av. Jeg kan bare forestille hva som har blitt sagt om det og jeg er trolig enig med mye av det, sier Milner til Sky Sports.

Jürgen Klopp uttalte i 2019 at han håpet at en europeisk superliga aldri ville bli startet og i forkant av mandagens kamp mot Leeds slo han fast at han ikke hadde endret mening.

Etter kampen var han kritisk til at Gary Neville blant annet hadde snakket om «You’ll Never Walk Alone» søndag kveld.

– Han var i Manchester United hvor det var mest penger og i Sky hvor det er mest penger. Ikke glem at vi ikke har noe med det å gjøre. Vi sitter i den samme situasjonen og fikk informasjonen i går og skal spille fotball i dag, sier Klopp etter kampen.