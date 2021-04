FARGERIK KAPTEIN: Simen Wangberg har spilt syv sesonger i Tromsø og blitt en av klubbens mest markante profiler. Her fra kampen mot Ull/Kisa i opprykksessongen i fjor. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Stabæk kan kuppe Branns stopperkandidat: Får godkjent millionbud for Wangberg

Tromsø er i ferd med å godta et millionbud fra Stabæk på midtstopper og kaptein Simen Wangberg (29) – og kan dermed snyte Brann for spilleren.

Publisert: Nå nettopp

Flere klubber har meldt interesse rundt den mangeårige Tromsø-forsvareren fra Trondheim. Både NRK, BA og Nordlys omtalte at Brann-trener Kåre Ingebrigtsen ønsker å hente Wangberg tilbake til Bergen tidligere tirsdag, og NRK hadde også informasjon som tilsa at Stabæk var på Wangberg.

I løpet av dagen har denne interessen materialisert seg. Ifølge VGs opplysninger har Stabæk budt rundt millionen for å gjøre Wangberg blaa. Stabæk er en av flere klubber i Eliteserien som har vært på stopperjakt, der markedet er blitt beskrevet som «knusktørt».

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Etter det VG kjenner til, er Tromsø detaljer fra å akseptere budet fra Stabæk. Det gjenstår å se om Wangberg selv er interessert i å flytte til Bærum. Trønderen har ikke respondert på VGs henvendelse tirsdag kveld. Mens Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann ikke vil si annet enn dette:

– Vi sjekker markedet, noe jeg antar alle andre også gjør, siden det bare er et par uker igjen til seriestart, melder Bjarmann til VG.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Stabæk – i likhet med Lillestrøm – har prøvd å hente Mjøndalens solide stopper Sondre Solholm Johansen, men blitt avvist av Mjøndalen.

Wangberg er forlovet med langrennsløper Silje Theodorsen (26), som hadde to topp 10-plasseringer under NM i Trondheim tidligere i år. Rett før coronautbruddet i fjor var hun i diskusjonen rundt å bli tatt opp på rekruttlandslaget.

Snart 30 år gamle Wangberg har kontrakt ut året med Tromsø, der han har spilt siden 2014-sesongen. Dit kom han fra halvannen sesong i Brann.

– Alle spillere er til sags. Men det må være en riktig sum her for at vi skal vurdere det. Og i en dialog med Simen også – at dette er det riktige å gjøre. Det er selvsagt ikke ideelt så kort tid før seriestart. Men det må gjenspeile seg i den summen man eventuelt får. Og de mulighetene vi har på å hente inn erstatter, sa Tromsøs team manager Lars Petter Andressen til NRK tidligere tirsdag.