PRESENTERT I MADRID: Her poserer Carlo Ancelotti og Real Madrid-president Perez 26. juni 2013. Kontrakten mellom partene er derimot datert 4. juli samme år. Det skal ha spart Real Madrid for skatt. Foto: DOMINIQUE FAGET / AFP

Ødegaard-trener anklages for skattesvindel: Må møte i retten

Spanske skattemyndigheter mener Real Madrid-manager Carlo Ancelotti (62) har lurt unna 11 millioner kroner i skatt gjennom opprettelsen av et nettverk av stråselskaper i Karibia og England.

Denne uken må Martin Ødegaards sjef derfor møte i retten i Madrid for å avgi forklaring.

I tiltalen skriver skattemyndighetene at Ancelotti har hatt «intensjon om å urettmessig unndra seg forpliktelser overfor myndighetene gjennom bruken av et komplisert nettverk av selskaper, som ene og alene har hatt til hensikt å hindre skattemyndighetene i å kjenne mottageren av inntekter fra image rights».

Carlo Ancelotti trente Real Madrid i to sesonger mellom 2013 og 2015. I juni i år ble mange derfor overrasket da italieneren på nytt ble annonsert som manager for den spanske storklubben.

Skattemyndighetene i Spania reagerte umiddelbart: Bare to dager etter at Real Madrid tvitret «Velkommen, Ancelotti!», mottok klubben en beskjed om å betale lønnen til den nye manageren direkte til den spanske statskassen. Ifølge skattemyndighetene skylder Ancelotti 15 millioner kroner.

I slutten av juni, for bare tre uker siden, ble Ancelotti også navngitt på en offentlig liste over mennesker som skylder penger til den spanske staten.

Bakgrunnen for den pikante saken rundt manageren til Martin Ødegaard har ikke vært kjent. Men dokumenter fra Football Leaks avslører nå hva som skal ha skjedd.

Football Leaks er en dokumentlekkasje bestående av flere titalls millioner e-poster, regneark, kontrakter og powerpointpresentasjoner, som ble overlevert Der Spiegel. Det tyske magasinet delte materialet videre med European Investigative Collaborations (EIC), herunder VG.

Stridens kjerne: Såkalte «image rights», selskaper i skatteparadis med ukjente eiere og en italiensk topptrener som tjente rundt hundre millioner kroner i året.

GJENFORENT: Martin Ødegaard og Carlo Ancelotti er begge i Real Madrid i 2021. Bildet er fra 2015. Foto: EFE / NTB

Image rights er rettigheten til å tjene penger på navn og ansikt av kjente personer, for eksempel i reklameoppdrag. Dette er inntekter på siden av den vanlige lønnen fra en fotballklubb. Kreative selskapsstrukturer gjør ofte at denne inntekten skattlegges lavere enn ordinær lønn.

Mange fotballstjerner har gått i baret de siste årene: José Mourinho, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi for å nevne noen.

Mourinho betalte 3,3 millioner euro for lite i skatt. Dette måtte tilbakebetales, i tillegg til en straffeskatt på 2 millioner euro, samt en betinget dom på 12 måneder.

Ronaldo måtte punge ut totalt 19 millioner euro i skatt han skulle ha betalt, samt en klekkelig bot, mens Messi – som hadde betalt 4,2 millioner euro for lite i skatt fikk en bot på 2 millioner euro.

Men nå er det Carlo Ancelotti som skal svare for seg i en spansk rettssal.

Fredag denne uken møter 62-åringen foran en dommer i Madrid. Høringen er lukket. Dersom dommeren ikke er fornøyd med svarene som gis, går saken videre til en åpen, offentlig høring.

La oss hoppe tilbake til sommeren 2013.

Kontrakten som gjør Carlo Ancelotti til ny Real Madrid-trener er datert 4. juli:

KONTRAKT: Deler av Carlo Ancelottis kontrakt med Real Madrid, signert 4. juli 2013. Foto: Faksimile

Metadata i kontrakten, samt annen skriftlig kommunikasjon i klubben, som VG og EIC-nettverket har tilgang på, viser imidlertid at avtalen var i boks flere dager i forveien – i juni.

Allerede 26. juni poserte også Ancelotti offentlig som ny Real-sjef.

Forskjellen på noen få dager er ikke ubetydelig: Ifølge Der Spiegel skattlegges man 24,75 prosent dersom man kommer fra utlandet og tar jobb i Spania etter 1. juli. Skjer dette før denne datoen, blir skattesatsen 50 prosent.

Siden mange spillere og trenere har en garantert nettolønn, var det i realiteten Real Madrid som sparte penger ved at kontrakten er datert i juli.

Ancelotti ble lovet 84 millioner kroner for den første sesongen som Real Madrid-manager, og deretter 107 millioner kroner i de påfølgende to sesongene. Real Madrid lovte også å betale 14,7 millioner kroner for Ancelottis «image rights» – reklameinntekter i 2013-sesongen, samt snaut 19 millioner kroner i hver av de to påfølgende sesongene.

Disse pengene er stridens kjerne når 62-åringen møter i retten denne uken:

Det er ikke skattet av beløpene, hevder myndighetene i Spania.

Og sett utenfra er det vanskelig å si med sikkerhet hvor pengene har tatt veien: Ancelotti har fortalt spanske skattemyndigheter at han solgte rettighetene til å bruke navnet og ansiktet sitt til selskapet Vapia LLP i London.

Vapia LLP eies av Vapia Limited, med base på De britiske jomfruøyer i Karibia.

Ifølge offentlige britiske registre, så har det aldri vært noen reell aktivitet i Vapia LLP: Ingen inntekter. Ingen kostnader. Selskapets samlede eiendeler er på drøyt 2000 kroner.

Real Madrid betalte likevel totalt 28,3 millioner kroner til selskapets bankkonto på kanaløya Isle of Man fra og med sommeren 2014. Isle of Man er en øy kjent for lavt skattetrykk.

BETALTE TIL ISLE OF MAN: Real Madrid overførte penger til Vapia LLP i Den engelske kanal. Foto: FAKSIMILE

Kleskjeden Nike betalte på sin side direkte til Vapia Limited på De britiske jomfruøyer: 64.086 euro i 2014 og 37.500 euro i 2015. Det samme gjorde klokkemerket Cecil Purnell (306.007 euro) og Perform Media Sales (56.250 euro).

Hvem som står som eier av selskapet i Karibia er ikke offentlig informasjon. Skatteparadis som De britiske jomfruøyer er kjent for både lav eller ingen skatt, og diskresjon.

Spanske skattemyndigheter mener Carlo Ancelotti har unndratt totalt 1,062,079 euro. Det tilsvarer rundt 11 millioner kroner.

Potensiell straff

Real Madrid-manageren risikerer på papiret fengselsstraff dersom han ikke blir trodd i retten:

– Påtalemyndigheten anklager Carlo Ancelotti for to lovbrudd: I ett av årene dreide det seg om en sum på mer enn 600.000 euro, hvilket vil være alvorlig skatteunndragelse, som kan gi straff på to til seks år i fengsel. I det andre året er beløpet lavere enn 600.000 euro. Dersom det ikke foreligger skjerpende omstendigheter, så vil straffen ligge på ett til fem år i fengsel, sier en skatteekspert ved det spanske finansdepartementet til Der Spiegel.

Få tror imidlertid Ancelotti ender i fengsel:

Spanske skattemyndigheter har satt opp en egen avdeling for å ettergå økonomien til profesjonelle idrettsutøvere. Arbeidet har pågått i flere år. Mer enn 150 utøvere har så langt blitt ilagt straffeskatt, samt å betale den opprinnelige skatten sin.

Der Spiegel har på vegne av partnerne i EIC og VG stilt en rekke spørsmål til Carlo Ancelotti, Real Madrid, klubbens skatterådgivere og flere andre aktører i forbindelse med denne saken. Ingen har ønsket å kommentere saken eller svare på spørsmål.