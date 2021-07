Kommentar

Southgate hadde ikke så mange valg – Saka bør hylles

Av Trond Johannessen

STORE LEDERE: Italia-kaptein Giorgio Chiellini vant duellen med England og Gareth Southgate. Foto: Nick Potts / PA Wire

Gareth Southgates liv var definert av en straffemiss. Make it two.

«Om de vinner, er jeg død. Om jeg vinner, er de døde».

Beskrivelsen av en fotballkamp i biografien til Italia-kaptein Giorgio Chiellini er brutal, men sjelden har ordene føltes mer treffende, aldri er kontrastene skarpere enn når de største finalene avgjøres på straffer.

«Idretten er en arena der døden er liten og symbolsk, men når du taper er det virkelig som å dø litt», skriver krigeren Chiellini. Han er tilbake i Italia, mer levende enn noen gang, klar for å vise frem EM-trofeet til hjemlandet, mens hele England døde litt 11. juli 2021.

Likevel kan ikke en nasjon med respekt for seg selv gi 19 år gamle Bukayo Saka skylden for dette nederlaget. Han bør heller hylles for at han våget å gå frem, bærende på så mange års fortvilelse og en hel nasjons skjebne. Han vil ha sine traumer, men garantert bli tatt vare på.

I sin niende landskamp skjøt Saka sin første straffe på seniornivå, i Englands største kamp på 55 år. Det fremstår som et uforståelig valg.

KJEMPEN ER HJEMME: Giorgio Chiellini tilbake i Roma med EM-trofeet. Foto: FABIO FRUSTACI / ANSA

Hadde ikke Gareth Southgate blitt straffe-ekspert? «Vi har gjort forskjellige studier, forskjellige øvelser. Så har vi sett på hvordan vi kollektivt skal møte en straffesparkkonkurranse», forklarte han stolt i VM i 2018.

Lenge før mesterskapet visste han hvem som skulle skyte, hvem som ville beholde roen, tåle presset best, han hadde finstudert skuddteknikker. Og England slo Colombia. Straffeforbannelsen var liksom brutt. Engelskmennene hadde skjønt at dette er et fag.

Tre år senere er dette uforståelig igjen. Southgate fremstår ikke like kjølig og kalkulert som for tre år siden, men med all respekt for straffestudier: Noen ekstremsituasjoner er det vanskelig å putte inn i formler, for eksempel en finale i et EM på et kokende Wembley.

UFORGLEMMELIG: Bukayo Sakas straffemiss vil aldri bli glemt i engelsk fotball. Foto: CARL RECINE / X03807

Southgate plukket heller ikke på øverste hylle. Disse var «de siste syv»: Saka, Kalvin Phillips, Jack Grealish, Luke Shaw, Raheem Sterling, John Stones og keeper Jordan Pickford.

Av dem var det bare Sterling som hadde tatt straffer i kamper, og han hadde misset tre av fem. Alle har gått frem noen ganger i straffesparkkonkurranser, Pickford også, men de fleste i ligacup og FA-cup, lite sammenlignbart med EM-finalen.

Grealish’ scoret stødig på den tredje i den nervepirrende opprykkskampen mot West Bromwich for to år siden – Luke Shaw satte den åttende for Manchester United i årets Europa League-finale, men den var så dårlig at det nesten var en keepertabbe.

SJEFSTRØST: Gareth Southgate vet altfor godt hvordan Bukayo Saka hadde det. Foto: Laurence Griffiths / Pool Getty Images

Vi vet ikke hva som ble sagt nede på Wembley-gresset, vi hører Roy Keane og José Mourinho etterlyse at en eldre spiller steg frem, som Grealish, men Southgate gjør det klart at han det var han som bestemte hvem som skulle skyte. Handler kritikken mest om at man syntes synd på Saka?

Rutine har i hvert fall aldri vært noen garanti for straffesuksess. Fotballhistorien er stappfull av etablerte stjerner som har misset i lignende situasjoner, for England tunge navn som Stuart Pearce, Chris Waddle, David Beckham, Jamie Carragher, Steven Gerrard og Frank Lampard.

Kanskje Southgate heller la i potten at forskning viser at unge spillere statistisk lykkes bedre enn eldre i slike situasjoner. Og Saka hadde vært en EM-suksess, dette var hans EM, hans gjennombrudd.

Alt blir synsing i nå, men det meste gikk galt for England, også da landslagssjefen skulle sette inn to mann med gode straffetall, Marcus Rashford og Jordan Sancho. Southgate ville ikke risikere å ha veldig mange offensive spillere inne samtidig for lenge, de to var knapt borti ballen før de fikk den i hendene og la den til rette på 11 meter.

Rashford trippet frem og traff stolpen da England var ett mål foran, Sancho sendte ballen løst i armene til svære Donnarumma og England var ett mål bak.

Trond Johannessen.

Så misset Italias antatt sikreste mann, Jorginho, det er det verdt å huske på når Sakas straffe bedømmes. 29-årige Jorginho hadde gjort 34 mål av 39 straffer og avgjorde mot Spania i semien, men heller ikke han fikk mål da presset ble enda større og han kunne avgjort alt sammen (da hadde det ikke blitt noen Saka-straffe).

England har syv straffetap av ni mulige i EM og VM, men heller ikke Italia har vært veldig imponerende: Før Wembley sto de med fire seire på ti forsøk, og mange vil huske at den 27 år gamle giganten Roberto Baggio misset på den siste straffen i VM-finalen i 1994.

Det var neppe noen som ropte om en annen straffeskytter den gangen.

Disse tok straffe for England mot Colombia i 2018: Kane, Rashford, Henderson (miss), Trippier og Dier.

