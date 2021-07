Brennhete Dønnum kom inn og reddet Vålerenga

VALLE (VG) (Vålerenga – Lillestrøm 2–2) Mye sto på spill da Vålerenga og Lillestrøm barket sammen for første gang siden høsten 2019. I hovedrollen var en innbytter som viste hvorfor han sannsynligvis er Eliteseriens største profil.

– Vi møter et dårlig lag, et dårlig fotballag. De har to sjanser som de scorer på, så vi kjører over dem. Vi klarer å score to mål og har flere sjanser hvor vi burde vunnet kampen, sier Dønnum til TV Norge.

– Vi skaper det som trengs for å vinne kampen. Vi må bli skarpere foran mål, og så må vi ikke slippe inn mål på det vi slipper inn på, for det er bare tull, sier stjernespilleren.

Det så lenge ut til å ende med borteseier på Intility Arena, men en forrykende annenomgang av Aron Dønnum sørget for at erkerivalene måtte dele poengene. Først reduserte Dønnum selv til 1–2, før han regisserte 2–2-målet til Henrik Udahl.

– Det er et øyeblikks magi av Aron Dønnum. Og der viser Henrik Udahl hvilken avslutter han er, sa Eurosports Joacim Jonsson fra kommentatorboksen da utligningen var et faktum.

Allerede etter fire minutter satte Amor Layouni ballen i stolpen etter et praktangrep regissert av Osame Sahraoui. Vertene fortsatte i samme spor, med flere store muligheter ved både Henrik Udahl og Tobias Christensen. Så, helt mot spillets gang, var det gjestene som satte ballen i nettet. Lekre kombinasjoner ute til venstre, før Gjermund Åsen spilte inn mot Thomas Lehne Olsen sentralt.

Kapteinen hoppet elegant over, og der ventet Lars Ranger på bakre stolpe. 22-åringen fikk både tid og et hav av rom til å prikke ballen ned i det lengste hjørnet. 1–0 LSK.

LSK-spillerne kunne juble etter 1–0 på Intility Arena. Foto: Terje Bendiksby

Bare minutter senere var Tobias Christensen fryktelig nære. Et elegant frispark fra 23 meter duppet ned i tverrliggeren og over. Hjemmelagets andre treff i metallet. Istedenfor var det LSK som doblet ledelsen like før hvilen.

«Alle» trodde Thomas Lehne Olsen var i offside da han ble spilt igjennom av Ifeanyi Mathew, men linjedommer valgte helt riktig å holde flagget nede. Spissen var iskald alene med Kristoffer Klaesson. Dermed tok LSK med seg en noe ufortjent ledelse inn i pausen.

– Den andre scoringen kommer av uoppmerksomhet fra oss, konkluderte Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation under pauseintervjuet med Eurosport.

– Vi blir litt lave, og Vålerenga er flinke å finne rommene. Vi har litt å jobbe med i annenomgang, sa målscorer Lars Ranger på vei inn i garderoben.

Aron Dønnum kom inn og snudde alt for vertene. Her setter han hjemmelagets første scoring etter kun syv minutter på banen. Foto: Terje Bendiksby

Så skulle det snu. Aron Dønnum hadde ikke spilt fotball siden 20. juni. Etter å ha leget skaden sin på rekordtid, kom han inn ved halvtid for vertene. Og det tok bare syv minutter for Dønnum å markere seg.

Osame Sahraoui regisserte det hele i mellomrommet, før han slo ballen elegant vektet inn i feltet. På bakre stolpe ventet innbytteren, som enkelt reduserte.

Dønnum fortsatte å terrorisere LSK-forsvaret utover i omgangen. Men hjemmelaget måtte vente helt til det var spilt 84 minutter før utligningen. Det var Henrik Udahl som fant nettmaskene. Gjennomspillet kom selvfølgelig av innbytter Dønnum.

Henrik Udahl sørget for 2–2. Foto: Terje Bendiksby

Vålerenga fortsatte å presse på i sluttminuttene, men Lillestrøm holdt unna.

– Det er ikke veldig mye som stemmer i den andreomgangen. Vi blir rundspilt til tider, så sånn det blir skal vi være fornøyde at vi får med oss et poeng, for denne andreomgangen var rett og slett ræva, sier Lehne Olsen til TV Norge.

– Det er klasseforskjell på lagene. De ble totalt rundspilt, så det er helt utrolig at vi ikke vinner kampen, sier Fagermo.