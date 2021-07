TV 2-profil Marius Skjelbæk: Fikk «barnebursdag» av Drillo

AKER BRYGGE (VG) Da Marius Skjelbæk var 15 år ble han valgt inn i elevrådet på Ottestad ungdomsskole av én eneste årsak: Overtale rektor til å få se «nok øvelser» under vinter-OL i Torino. 15 år senere har han sørget for at det aldri blir «nok Skjelbæk» på TV 2.

Av Knut Espen Svegaarden

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Allerede som liten guttunge tok han altså flere konkrete grep som har ført han til først NRK - hvor avskjeden med Arne Scheie ble helt spesiell - og nå altså til TV 2. Skjelbæk blir kalt både «et unikum» og «splitter pine gal» av sine nærmeste, og han er kjent for å ha et godt håndlag med outsidere og de mer spesielle karakterene i Sports-Norge. Som Petter Northug og Drillo. Og apropos Drillo, fikk Skjelbæk nylig en overraskende opplevelse.

– Jeg fylte 30 år den dagen, og til min forskrekkelse hadde Drillo stelt i stand bursdag for meg, en barnebursdag faktisk.