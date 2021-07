Det var hett mellom Veton Berisha og Sondre Rossbach da førstnevnte gikk i bakken. Foto: Trond Reidar Teigen

Rossbach raste mot Berisha: − Måtte gi ham klar beskjed

SKIEN (VG) (Odd - Viking 3–2) Da Veton Berisha gikk i bakken inne i feltet ti minutter før slutt, tente Odd-keeper Sondre Rossbach på alle plugger.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er aldri straffe, og det er det ingen tvil om. Han oppsøker situasjonen, og det synes jeg ikke noe om. Derfor reagerer jeg som jeg gjør, og måtte gi han klar beskjed om det. Vi får heller skvære opp etterpå, sier Rossbach til VG.

Det var på stillingen 3–2 til hjemmelaget at situasjonen oppstod. Viking presset på for utligning, og temperaturen var høy både i lufta og i topplokket på spillerne.

Berisha reagerer på at sisteskansen mener han filmer.

– Jeg er en «fair» fotballspiller, så at jeg filmer skal jeg ikke ha på meg. Derfor er det ikke unaturlig at jeg reagerer som jeg gjør. Når jeg får noe jeg ikke har fortjent, smeller det tilbake, sier Berisha om situasjonen til VG.

Viking-kapteinen forteller at det var hans egen feil at han gikk i bakken, og at han aldri forsøkte å gå for straffesparket.

– Jeg «kødder» det litt til og faller av meg selv. Det er ikke noe mer enn det, sier 27-åringen.

– Hva er det som blir sagt mellom dere?

– Det bobler bare over for begge, så det husker jeg faktisk ikke.

– Er dere kompiser igjen?

– Tja, vi får se, sier Berisha med et smil, mens han trekker på skuldrene.

På samme spørsmål virker Rossbach mer åpen for en forsoning.

– Kampen er over og vi er ferdige med dette nå. Vi får se når han er ferdig med intervjuene. Dette betyr mye for oss og mye for dem. Derfor skal det være litt tenning utpå der. Jeg tåler å få litt tilbake, sier Rossbach, før han selv går rett inn garderoben – uten å vente på Berisha.

Odd sikret seieren med god hjelp fra Viking. Markus André Kaasa satte 1–0 på overtid av 1. omgangen, og før minuttet av 2. omgang ble Odds Mushaga Bakenga foræret 2–0 av Viking-forsvaret.

Harald Nilsen Tangen reduserte for Viking, men en klønete hands av Herman Haugen sørget for at Bakenga kunne sette kveldens andre fra straffemerket til 3–1.

Veton Berisha pustet liv i kampen med en redusering i det 73. minutt, men det ble verken flere straffer eller scoringer i sluttminuttene.