VINNERSKALLE: Raphaël Varane, her med Champions League-trofeet etter finalen mot Juventus i 2017. Franskmannen har vunnet turneringen hele fire ganger. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Manchester United enig med Real Madrid om Varane-overgang

Manchester United er kommet til enighet med den spanske storklubben om en overgang for Raphaël Varane (28). Dermed ser det ut til at han blir Ole Gunnar Solskjærs tredje signering denne sommeren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter klubben på Twitter.

Ifølge flere medier, deriblant Sky Sports og ESPN, skal overgangssummen ligge på drøye 450 millioner norske kroner, inkludert klausuler.

Den franske midtstopperen blir trolig Manchester Uniteds andre store signering denne sommeren, og den tredje totalt, så lenge han består den medisinske testen og blir enig med Manchester United om de siste kontraktsdetaljene.

Fra før har de røde djevlene sikret seg driblefanten Jadon Sancho fra Borussia Dortmund. I tillegg har også målvakten Tom Heaton blitt hentet gratis.

Varane kom til Real Madrid i 2011 fra franske Lens, og har siden vunnet det meste, inkludert Champions League hele fire ganger og La Liga tre ganger. Det har totalt blitt 18 titler for Varane på Santiago Bernabeu.

Han var også med på å vinne VM med Frankrike i 2018. Varane står med 79 landskamper for «Les Bleus». I 2018 ble han tatt ut i årets lag i verden, sammen med sin nye lagkamerat David de Gea.

PÅ ÅRETS LAG: Raphaël Varane og David de Gea. Foto: NEIL HALL / EPA

Tidligere i sommer kom rapportene om at Manchester United var interesserte i å hente 28 år gamle Varane, som selv var med på et skuffende EM med Frankrike. Rapportene hevdet at Varane selv ønsket å prøve noe nytt etter ti år i den spanske hovedstaden.

Real Madrid og deres nye manager Carlo Ancelotti ville på sin side tilby Varane ny kontrakt, noe midtstopperen ikke skal ha vært interessert i. Dermed sto «Los Blancos» med valget om å beholde Varane og la ham gå gratis neste sommer, eller få noe igjen for ham nå.

Manchester United sesongåpner mot Leeds United 14. august.