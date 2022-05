LEDER AN – PÅ EN ANNEN MÅTE: Zlatan Ibrahimovic er ikke lenger den som leder lag mot titler fra spissplass. Nå spiller han en større rolle utenfor banen.

Åpenhjertig og frustrert Zlatan: − Jeg får litt panikk

Etter en karriere som har strukket seg over fire tiår har Zlatan Ibrahimovic’ (40) rolle endret seg. Supersvensken innrømmer at tiden for å gi seg nærmer seg. Og det skremmer ham.

– Jeg får litt panikk, for hva gjør du når det er over? Hva er det neste kapittelet? Jeg er i en situasjon der jeg er nær målstreken. Men jeg vil prøve å utsette og nå den så mye som mulig, sier Zlatan Ibrahimovic.

40 år gamle Zlatan Ibrahimovic snakker åpenhjertig om frykten for livet etter fotballen i en episode der han gjestet fotballpodkasten ESPN FC.

Den tilsynelatende evigunge svensken er inne i sin 23. sesong på proffnivå. Han gikk fra stortalent i Malmö til en spiss med verden for sine føtter i Ajax.

Siden har han vært den store stjernen i noen av verdens aller største klubber: Juventus, Inter, Barcelona, PSG og Manchester United. Da han forlot de røde djevlene til fordel for USA, Hollywood og LA Galaxy i 2018, kort tid etter en alvorlig kneskade, trodde mange at karrieren hans nærmet seg slutten.

I stedet returnerte han til Europa, tok fatt på sin andre periode i AC Milan og har fortsatt å score mål på øverste nivå.

Og fysikken er det ingenting i veien med:

– Det jeg har vært gjennom, klubbene jeg har spilt for, spillerne jeg har spilt med og trenerne jeg har spilt under har vært med på å forme meg. I min alder handler det om å gi tilbake. Tidligere i karrieren min tok jeg mye uten gi tilbake. Du tenker annerledes når du er eldre, sier Ibrahimovic, og følger på «zlatansk» vis opp:

– Når du er ung vil du alltid prøve å bevise noe. Men jeg har ingenting å bevise lenger. Og det har jeg ikke hatt på en stund.

Ny rolle

Denne sesongen har han imidlertid vært plaget av skader, og det har blitt mindre og mindre spilletid for svensken, som har vært vant til å være bankers i startelleveren.

Han har vært på banen i 25 kamper for AC Milan, tolv av dem fra start.

– Jeg er selvfølgelig frustrert. Jeg er vant til å være på banen for å hjelpe laget. Jeg lider fordi jeg ikke får spille spillet jeg elsker. Men når jeg ikke er der prøver jeg å hjelpe på andre måter. Lagkameratene mine ser opp til meg enten jeg spiller eller ikke. Det er mitt ansvar å prøve og hjelpe dem, jeg prøver å være en leder både på og utenfor banen, sier Ibrahimovic.

Han er den eneste i dagens Milan-tropp som vet hvordan det føles å vinne Serie A med Milan. Han scoret 14 mål og var delt toppscorer med brassene Alexandre Pato og Robinho sist Milan vant seriegullet.

Det er elleve år siden, i 2010/11-sesongen.

MESTER: Etter 0–0 borte mot Roma kunne Zlatan Ibrahimovic og AC Milan slippe jubelen løs i 2011. Da ble de italienske mestere for 18. – og hittil siste – gang.

Siden har det vært magre år for «Rossoneri». Deres eneste tittel siden kom i 2016 da de vant den italienske supercupen.

– Det er tøft å ikke vinne. Du jobber hardt og ofrer mye, uten å sitte igjen med noe. Det har vært en god sesong så langt. Nå handler alt om å vinne, sier Ibrahimovic.

AC Milan har alt i egne hender i det tre kamper gjenstår av sesongen.

«Verona-forbannelsen»

Søndag venter den første av tre mulige «cupfinaler». Da tar Milan turen til «kjærlighetens by» for å møte Hellas Verona. Men det er en by Milan tidligere har forbundet med sorg og smerte. De har nemlig «mistet» Serie A-tittelen der to ganger.

I 1973 trengte de bare en seier over allerede nedrykksklare Hellas Verona for å sikre seriegullet. Men de tapte 3–5 – og Juventus vant ligaen i stedet.

I 1990 gikk det igjen galt i Verona: Tre spillere, i tillegg til trener Arrigo Sacchi, ble vist det røde kortet og Milan tapte 1–2.

Napoli, med Diego Maradona i spissen, ble seriemestere den sesongen.

Kommer Milan seg unna «Verona-forbannelsen» – som den kalles i Italia – denne gangen, venter ytterligere to tøffe kamper: Hjemmekamp mot Atalanta og sesongavslutning borte mot Sassuolo.

Ibrahimovic vil, enten fra sidelinjen eller på banen, spille en nøkkelrolle. Senest for to uker siden, mot Lazio, viste han hvor avgjørende han kan være:

Uviss fremtid

Når Ibrahimovic når målstreken han snakker om, er ikke godt å si. Svenskens kontrakt går ut i slutten av juni, og det er fortsatt uvisst om han forlenger kontrakten.

I mars åpnet han imidlertid for å fortsette på det svenske landslaget.

Akkurat nå nok ingenting 40-åringen heller vil enn å ta sitt andre seriegull med Milan – og ende en seks år lang trofétørke.

