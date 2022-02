TRØST: FA-cup-kampen mellom Manchester United og Middlesbrough gikk til straffer, der traff og traff spillerne fra begge lag. Til slutt stod det hele på Anthony Elanga, som brant sin straffe.

United-spillerne raste mot dommeren - så røk de ut av FA-cupen etter straffedrama

( Manchester United - Middlesbrough 1–1 etter ekstraomganger, 7–8 etter straffer ) Manchester United røk ut av FA-cupen etter et ellevilt straffedrama mot Middlesbrough fra divisjonen under. Samtidig ble Middlesbroughs utligning i ordinær tid en snakkis.

Av Kristian Arnesen Strømshoved

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter 1–1 ved ordinær tid og ingen av lagene fant veien til nettmaskene i ekstraomgangene, gikk fjerderunde-kampen av FA-cupen til straffer.

Der vartet begge lag opp med scoring etter scoring, før det i straffe nummer 16 sto og falt på 19 år gamle Anthony Elanga. Og svensken blåste ballen høyt over.

Dermed er Manchester United ute av årets FA-cup.

Men ikke bare var det drama som til slutt avgjorde kampen, det var også høy temperatur underveis.

– Det er ganske utrolig at målet får stå, når man har videodømmere som sitter og ser på, utbrøt kommentator Kasper Wikestad etter gjestenes scoring.

Championship-laget Middlesbrough hadde utlignet ved Matt Crooks, men assisten fra Duncan Watmore skapte furore. Idet Watmore tok ned ballen, spratt den opp i hånden på 27-åringen. United-spillerne ropte på hands, men det ville ikke dommeren ha noe av.

De røde raste og protesterte, men til ingen nytte. Reprisen av handsen rullet over skjermen, gang på gang, men målet fikk stå.

– Regelen er så enkel som at det er en ny spiller som scorer, og ikke Watmore, så da er det ikke regnet som en straffbar hands, opplyste Pål André Helland i Viasats studio.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger. Der klarte ingen av lagene å finne veien til nettmaskene, og cup-thrilleren gikk til straffer hvor United tapte.

JUBEL: Middlesbrough-spillerne jubler etter å ha tatt seg videre i FA-cupen.

United kunne avgjort kampen i ordinær tid. Med Pogba tilbake for første gang siden 2. november, skapte United drøssevis av store sjanser. Og nevnte franskmann sørget tidlig i kampen for en «gratissjanse», da han ble taklet av en Boro-forsvarer innenfor 16-meteren.

Dommeren blåste for straffe og Cristiano Ronaldo satte kursen for krittmerket. Spenningen på Old Trafford steg i takt med tilløpet til Ronaldo, men måltyven sendte kula til side for mål, for første gang siden 2006.

Da var Sancho kun seks år gammel. Nå er han 21 og målscorer. For etter 25 minutter fant unggutten veien til nettmaskene. Middlesbrough sin backfireren var så malplassert at Sancho fikk massevis av rom, og ute på flanken sendte Ronaldo ballen knallhardt inn i boksen. Dermed sto det 1–0 til pause.

Saken oppdateres!