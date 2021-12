Dette betyr et kommersielt samarbeid.

DEN SYVENDE: Lionel Messi viste frem sin syvende Ballon d’Or før PSGs hjemmekamp mot Nice forrige uke.

Lewandowski etter Messis Ballon d’Or-seier: − Jeg ble trist

Bayern München-storscorer Robert Lewandowski (33) sier han er trist over å ha tapt kampen om Gullballen, men stolt over å ha gitt Lionel Messi (34) kamp til døren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg ble trist. Det kan jeg ikke benekte. Å være så nær, å kjempe mot Messi ... Selvfølgelig har jeg stor respekt for han som spiller og alt han har oppnådd. Det faktum at jeg kjempet med ham viser meg hvilket nivå jeg har levert på, sier Lewandowski til Kanal Sportowy, gjengitt av fotballnettstedet Goal.

Den polske stjernespissen har herjet for Bayern München i 2021, og slettet blant annet Gerd Müllers legendariske scoringsrekord i Bundesliga. Likevel måtte han nøye seg med å bli kåret til «Årets spiss» – en splitter ny kåring under Ballon d’Or-gallaen, samt 2. plass i kampen om den prestisjetunge Gullballen.

Messi stakk av med trofeet for syvende gang, etter å ha blant annet ledet Argentina til deres første internasjonale tittel siden 1993. Mange mener at Lewandowski fortjente prisen i år, spesielt etter at han – som storfavoritt – ikke fikk muligheten til å vinne i fjor. Da ble Gullballen-kåringen avlyst på grunn av det France Football kalte «manglende vurderingsgrunnlag».

I sin takketale da prisen igjen ble utdelt i år tok Messi til ordet for at Lewandowski likevel skulle få den avlyste prisen.

– Det har vært en ære å kjempe mot deg. Alle vet og vi er alle enige om at du burde vunnet i fjor. Jeg synes France Football burde gi deg Ballon d’Or for 2020. Du fortjener den og burde ha den hjemme, sa Messi fra scenen.

Det har siden vært stilt fra Lewandowski – frem til nå.

– Jeg er ikke så entusiastisk over tanken på å få 2020-prisen. Men jeg håper det Messi sa var en ærlig uttalelse fra en fantastisk spiller og ikke bare tomme ord.

Enn så lenge har ikke France Football gitt noen indikasjoner på at prisen for 2020 vil tildeles Lewandowski – eller noen andre for den saks skyld.

TRØSTEPREMIE: Med Gullballen lysende mot ham gikk Robert Lewandowski opp på scenen og takket for å ha blitt kåret til «Årets spiss».

