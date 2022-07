Brennhete Rasmussen scoret igjen da Brann tok sin niende strake seier

(Start – Brann 0–2) For under ett år siden skal Brann-spiller Mathias Rasmussen (24) ha fått beskjed om å finne seg en ny klubb. Nå herjer midtbanespilleren for et Brann-lag som stadig setter rekorder.

Det hadde bare gått åtte minutter da Mathias Rasmussen først fintet unna en Start-spiller og deretter blåste ballen helt oppe i vinkelen fra kanten av sekstenmeteren.

Til slutt vant Brann 2–0. Dermed er deres niende strake seier i serien et faktum, altså en forbedring av klubbrekorden de satte sist mot Bryne. Også da noterte Rasmussen seg for en scoring.

Etter 13 kamper står Brann nå med 11 seirer og to uavgjort.

De har 35 av 39 mulige poeng. Ranheim er nærmeste lag på tabellen, åtte poeng bak bergenserne.

Info Resultater Obos-ligaen 7. juli 2022 Bryne - Kongsvinger, 1–1 Grorud - Sandnes Ulf, 1–3 Raufoss - Mjøndalen, 2–1 Ranheim - Skeid, 4–0 Sogndal - Fredrikstad, 1–1 Stabæk - Stjørdals/Blink, 4–2 Start - Brann, 0–2 Åsane - KFUM, 0–3 Vis mer

For et drøyt år siden at det så ut som Rasmussen var på vei bort fra Brann. Ifølge Bergens Tidende og TV 2 fikk han på et tidspunkt beskjed av klubben om å finne seg en ny arbeidsgiver.

Det skjedde som en konsekvens av uttalelser han ga til mediene i etterkant av det mye omtalte Brann-nachspielet.

Rasmussen ble imidlertid værende. I OBOS-ligaen er han nå serielederens heteste spiller, med hele åtte mål på 12 kamper fra sin midtbaneposisjon.

Rasmussens 1–0-scoring var verdig en skikkelig feiring, men lyngdølen rikket ikke en mine i sekundene etter målet mot gamleklubben Start.

– Det var et fantastisk skudd. Det er alltid deilig når man scorer på sånne skudd. Det er følelser i det å score mot gamleklubben, sa Rasmussen til Discovery i pausen.

24-åringen spilte for sørlendingene fra 2014 til 2016. Deretter gikk veien til danske Nordsjælland, før han kom til Brann i 2020.

I 2022 kunne Lillestrøm blitt neste stoppested, men da satte Brann ned foten for overgangen.

STRAFFEROP: Start-toppscorer Jonatan Braut Brunes ropte på straffe i første omgang etter en takling av Ruben Kristiansen. Bønnen ble ikke hørt.

Etter flere store sjanser begge veier, holdt Rasmussen på å varte opp med nok et kremmerhus et snaut kvarter etter det forrige.

Lyngdølen banket til fra distanse – også denne gang med retning mot krysset – men Start-keeper Jasper Torkildsen vartet opp med en feberredning da han dyttet ballen opp i tverrliggeren og ut.

Dermed ble det med Rasmussens ene scoring i første omgang. Etter timen spilt kom Branns scoring nummer to.

Start rotet bort ballen langt inne på egen banehalvdel. Niklas Castro så at Start-keeper Torkildsen sto feilplassert og curlet inn 2–0-scoringen fra distanse.

– Det er en tett og jevn kamp som vi avgjør på et par kvalitetsøyeblikk, sier trener Eirik Horneland til Discovery+.