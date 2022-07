Kommentar

Oppsummering – runde 13: Uavgjort-spesialistene

Av Knut Espen Svegaarden

Ham-Kam ligger på 10. plass i Eliteserien etter 13 serierunder. Hadde dette vært i 1986 så hadde Ham-Kam ligget på 7. plass.

Tre poeng for seier ble, i norsk fotball, innført i 1987. Det ble innført for at vi skulle få flere lag som dristet seg i angrep.