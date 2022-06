Kommentar

Den helt avgjørende spilleren

Av Knut Espen Svegaarden

1 / 4 SIKKER: Erling Braut Haaland før straffesparket på Ullevaal stadion mot Sverige. forrige neste fullskjerm

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Sverige 3–2) Du kan analysere en fotballkamp så mye du vil. Men til slutt står vi ofte igjen med følgende: Har du en målgarantist, så vinner du mange fotballkamper. Nå har Norge det.

Av de åtte sluttspillene Sverige har kommet til etter at Norge sist var med, i 2000, så tipper jeg Zlatan Ibrahimovic har sørget for deltagelse i 50 prosent av tilfellene.

Nå har Norge sin «Zlatan», spilleren som kan utgjøre akkurat den forskjellen som gjør at det endelig skal tippe Norges vei igjen.

Erling Braut Haaland (21) så litt sliten ut mot Sverige. Ting har tatt på, forventninger, klubbskiftet, de fysiske duellene han stadig står i ute på banen. Det er naturlig at han preges noe av det. Og som de fleste andre på alle landslagene som nå spiller Nations League, på en slags overtid av klubbsesongen, så ønsker han seg en pause.

Men så har du han som våkner, villdyret, han som vil mest når han ser at sjansen for en scoring dukker opp, gjerne ut av intet. Som den andre scoringen hans mot Sverige på Friends Arena for en uke siden.

Og scoringen hans etter 10 minutter mot svenskene på Ullevaal denne søndagen. Han var på rett plass igjen, da Ståle Solbakken fikk en slags belønning, klapp på skulderen, for laguttaket sitt. Tre spillere som ikke startet mot Slovenia spilte birollene, Morten Thorsby til Mats Møller Dæhli, til Fredrik Bjørkan.

Den helt nye venstresiden, som var så ny at Bjørkan og Møller Dæhli måtte trene litt ekstra på samspillet under oppvarmingen.

Du kan trygt si at det lyktes godt. Og da innlegget fra Bjørkan kom, så var det en spiller som ønsket å vinne den ballen mer enn noen annen – Erling Braut Haaland. Med hode, nikk ned i bakken – og keeper Robin Olsen var utspilt.

Han rakk ikke bort. Haaland hadde klart det igjen, scoring nummer 19 på 21 kamper for Norge, og Ullevaal stadion gikk bananas. Norge var i ledelsen.

Så, mål nummer 20 på 21 kamper, på straffespark, etter at dommer mente Alexander Sørloth ble felt av keeper Robin Olsen. Sveriges landslagssjef, Jan Andersson, var like rasende på fjerdedommeren som da Morten Thorsby fikk straffe på Friends Arena.

Like fullt. Haaland sendte keeper Olsen motsatt vei denne gangen, og ballen motsatt: 2–0 – Erling Braut Haaland, straffe.

Og hva skjedde etter at Emil Forsberg reduserte for svenskene etter en drøy time: Jo, Haaland fikk to sjanser til å prikke hodet til «spissmakker» Alexander Sørloth. Sørloth takket mens han steg til vært og nikket vakkert inn 3–1 til Norge, 13 minutter før slutt.

Sverige reduserte på overtid, men det var for sent.

Det ble litt tumulter, det ble temperatur – svenskene liker dårlig å tape mot Norge, i fotballsammenheng har alltid «nårrbaggarna» alltid vært en liten jypling. Nå har Norge slått svenskene to ganger på åtte dager, både hjemme og borte. Alle de svenske spøkelsene er gravlagt. Norge står med 10 poeng etter fire kamper, svenskene med tre, i Nations League, Sverige står i fare for å rykke ned, Norge kan klare et opprykk.

Det har i det hele tatt vært to vellykkede arbeidsuker for arbeidsleder Ståle Solbakken. Syv gode omganger og en dårlig, 10 av 12 poeng, mange poeng å hente på FIFA-rankingen, mer selvtillit inn i en spillergruppen som bare skal til EM 2024 – det er det ingen tvil om.

Ståle Solbakken har prøvd, og lykkes med, mye på sine siste 16 kamper som landslagssjef, forsvaret er så tett som det noen gang har vært i norsk landslagshistorie, med en stopper, Leo Skiri Østigård, som har spenst som en høydehopper og timing som den beste skihopperen. Han har et bredt utvalg på midtbanen, der han kan bytte/skifte ut fra motstander og form, og han har fått det beste (så langt i karrieren) ut av Martin Ødegaard, som virkelig viste stamina, finesser og som en dirigent i det offensive spillet.

Og så har du han som ble trampeklappet av banen etter 88 minutter mot Sverige, etter fem mål på fire kamper i Nations League.

Erling Braut Haaland – den helt avgjørende spilleren.