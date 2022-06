Haaland i fyr og flamme igjen: Senket Sverige med to mål og en målgivende

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Sverige 3–2) Norsk seier, en omstridt straffesituasjon og en verdensstjerne i sentrum: Søndagens kamp var på mange måter en reprise av møtet i Stockholm.

– Det var en fantastisk seier. Jeg har egentlig ikke ord. Dette er første gang jeg spiller for et fullsatt Ullevaal. Å slå svenskene i min siste kamp for sesongen er stort, sier Erling Braut Haaland til TV 2.

Etter litt stang ut mot Slovenia, stemte det meste for storscoreren mot Sverige.

– Jeg bommet en del sist. Det var tungt, men da er det ekstra godt i dag. Man får det ikke bedre enn dette, sier Haaland, mens han ser sin egen feiring.

– Jeg skal ikke lyve. Jeg var «grævla» nervøs også denne gangen, sier Haaland om sin egen straffescoring.

Da Martin Ødegaard gikk ut, overtok Haaland kapteinsbindet.

– Det var stort. Jeg storkoste meg. Nå er det dags for å ta det litt rolig. Men jeg tror ikke jeg tar turen til Sverige, ler Haaland.

For andre gang på en uke skapte Erling Braut Haaland et levende mareritt for svenskene. To mål og én målgivende pasning sørger for at Norge har slått Sverige to ganger på én uke, og suser videre i toppen av Nations League-gruppen.

Norges superspiss trengte bare drøyt ti minutter på å gjøre det ingen nordmenn klarte i det målløse oppgjøret mot Slovenia.

Venstrebacken Fredrik Bjørkan var en av seks endringer på laget som spilte torsdag kveld. Han vispet inn et innlegg på første stolpe, og da var ikke Erling Braut Haaland vond å be.

Han snek seg på blindsiden av den svenske stoppervikaren Edvin Kurtulus, og nikket ballen ned i bakken og forbi Robin Olsen i det svenske buret.

Norge dominerte den første omgangen. Spesielt frisk varden nykomponerte venstresiden med Bjørkan, Mats Møller Dæhli og Morten Thorsby.

Norges største mulighet utover scoringen kom da Dæhli brukte overlappen til Bjørkan som en mulighet til å skjære innover i banen. Robin Olsen reddet forsøket, men på returen fikk Alexander Sørloth en gyllen mulighet til å nikke ballen i tomt bur, men han klarte ikke å styre headingen under tverrliggeren.

Etter pause stormet trønderen gjennom og nådde akkurat ballen før Robin Olsen – og gikk deretter i gresset. Den tyske dommeren Harm Osmers blåste ikke, men ble anbefalt å titte på VAR-skjermen for en nærmere vurdering.

Tyskeren tittet på situasjonen og vurderte at kontakten var nok til å dømme straffe. Erling Braut Haaland stilte seg opp, tok fart og hamret ballen i motsatt hjørne av der han la den på Friends Arena.

Det var hans 20. landslagsmål for Norge på bare 21 kamper, og dermed knuser han mange av historiens aller største stjerner i kappløpet frem til milepælen. Ifølge NTB har han 42 mål på 39 kamper denne sesongen.

Haaland jublet ellevilt sammen med lagkameratene, mens Leo Skiri Østigård pekte nese til det svenske publikumet og fikk påpakk av stopperkollega Stefan Strandberg.

ÆDDABÆDDA: Leo Skiri Østigård peker nese til den svenske bortefansen på den ene kortsiden etter Erling Braut Haalands straffemål.

Svenskene skapte en viss nerve i kampen igjen da Dejan Kulusevski og Emil Forsberg viste høy klasse med en lekker pasning fra førstnevnte, som sistnevnte foredlet lekkert med et kjapt touch og en like rapp og velplassert avslutning.

Men med Erling Braut Haaland på topp så ser Norge plutselig et hakk hvassere ut enn svenskene. Etter å ha smilt, applaudert og hausset opp publikum i den ene svingen på Ullevaal, løftet han ballen nydelig mot bakerste stolpe.

Der steg Alexander Sørloth til værs og nikket ballen kontant ned i gresset og inn i nettet. Med 3–1 ble veien til poeng for lang for svenskene, til tross for at Ørjan Håskjold Nyland glapp ballen og ga Viktor Gyökeres en enkel jobb med å sette ballen i tomt bur.

Sverige står med én seier og tre tap på de fire første kampene i Nations League.

Etter 88 minutter forlot Erling Braut Haaland banen til stående applaus fra den tilnærmet fullstappede arenaen – og noen minutter senere kunne hele stadion reise seg opp å dra i gang klassikeren «seier’n er vår».

Trampeklappen avtok da Gyökeres reduserte, men fortsatte da dommeren blåste av kampen få sekunder senere. Det ubetydelige reduseringsmålet var bare nok en ting som minnet om oppgjøret på Friends Arena for en uke siden.

3–2-seieren var Norges første hjemmeseier i en tellende kamp mot Sverige siden 1977, som betyr at de røde og hvite topper gruppen med ti poeng. Hjemmekampen mot Serbia og bortekampen mot Slovenia spilles i september.

Seier i gruppen betyr opprykk til A-divisjonen, hvor man kan møte betydelig bedre motstand. Gode resultater betyr også bedre ranking og at Norge kan trekke enklere motstand i neste års EM-kvalifisering, og det er også mulig å kvalifisere seg til EM gjennom Nations League.

