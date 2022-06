Kommentar

Ekstremt viktig for norsk fotball

Av Knut Espen Svegaarden

VANT DUELLEN: Norge vant den nordiske duellen mot Finland, i Turku, og er i U-EM med seier mot Aserbajdsjan tirsdag i Drammen.

(Finland-Norge 0–2) Han har prøvd og prøvd, siden 2014, Leif Gunnar Smerud med U-21-landslaget. Og endelig kan det se ut som han og Norge skal lykkes med å komme til et mesterskap, 10 år etter semifinalen i Israel i 2013.

Norge gjorde jobben mot Finland, etter en god 2. omgang. Kristoffer Klaesson viste sin klasse i mål, og fra venstresiden sørget først Emil Konradsen Ceide og deretter innbytter Fredrik Oppegård for at Norge har en ren matchball.

Tirsdag kommer Aserbajdsjan til Marienlyst og kunstgresset i Drammen. Med seier der er Norge klare for EM, som spilles i Romania og Georgia i 2023.

Og et mesterskap er selvsagt svært viktig, både for Norges Fotballforbund, spillerne - og ikke minst for Leif Gunnar Smerud. Han har prøvd og prøvd, vært nær, men det har ikke vært nok. Foran hver kvalifisering har han vært optimist, snakket om de mange talentene norsk fotball har.

Men U-21-sjefsjobben er vrien. Blir spillerne «for gode» så stjeler A-landslagssjefen dem. Og A-landslaget er alltid viktigst, derfor har ikke alltid Smerud vært «fus» i alt når A- og U-landslaget spiller på samme tid. Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, for eksempel, forsvant raskt ut av Smeruds syne.

Men nå kan det altså ha lykkes. Aserbajdsjan på Marienlyst bør være en overkommelig oppgave for Smerud og spillerne hans. Det vil gi disse spillerne en flott anledning til å møte de beste unge spillerne i Europa - for se bare hvilke nasjoner som leder sine kvalik-grupper rett før slutt:

* Tyskland.

* Spania.

* Portugal.

* Nederland.

* Italia.

* England.

* Frankrike.

* Belgia.

Det er beviset på at det satses på disse mesterskapene, fra de store fotballnasjonene. At Norge ser ut til å havne sammen med disse åtte storhetene, forteller litt om det som kan krones i Drammen tirsdag.

Det første mesterskapet en norsk U-21-gjeng kvalifiserte seg til var i 1998. 15 av 20 spillere derfra fikk A-landskamper, og mange av dem spilte EM i 2000 for A-landslaget, blant annet Steffen Iversen. Neste gang var til 2013-mesterskapet, der 20 av 23 spillere i troppen fikk A-landskamper - og tre av dem spiller for landslaget til Ståle Solbakken i dag (Ørjan Håskjold Nyland, Stefan Strandberg og Joshua King).

I begge mesterskapene kom Norge til semifinale. Det første med Nils Johan Semb som leder, det andre med Tor Ole Skullerud.

Den erfaringen disse trenerne - og ikke minst spillerne - fikk med seg, var uvurderlig for A-landslagssjefene. For til slutt handler alt om hvilke spillere fra U-21-landslaget som kan ta skrittet opp på den øverste scenen.

Det er det en A-landslagssjef er interessert i.

Men akkurat nå skal disse spillerne, i U-landslaget, dyrkes. Det er spennende spillere der, to glimrende unge keepere i Kristoffer Klaesson og Mads Christiansen, Leo Hjelde fra Leeds, Sebastian Sebulonsen har vist at han har noe spennende ved seg, så har du teknikerne i Hugo Vetlesen, Johan Hove og Konradsen Ceide, og du har duoen på topp, i Erik Botheim og Jørgen Strand Larsen.

Det er en spennende gjeng, som nå har sjansen til å gjøre noe Norske U-21-generasjoner sjelden gjør - ta seg til et mesterskap i fotball.