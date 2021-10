KLAR: Ståle Solbakken på lørdagens trening. I bakgrunnen ser vi Stian Gregersen og Dennis Johnsen.

Nå får «nye Norge» endelig oppleve et fullsatt Ullevaal Stadion: − Fryktelig gøy

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken har latt seg irritere over Norges manglende konkurransefordel på hjemmebane så langt, men mot Montenegro er det ventet rundt 27 000 tilskuere.

Publisert: Nå nettopp

– Vi skal dra enorm nytte av at det er et fullsatt Ullevaal i morgen. Det gleder vi oss enormt til og det blir fryktelig gøy, for dette har vi ventet i to år på, sier Birger Meling.

Søndag kveld var det bare noen hundre billetter igjen til mandagens hjemmemøte med Montenegro. Det betyr at opp mot samtlige av de 27 200 plassene er tatt.

– Det er så å si utsolgt. Jeg har ikke tenkt på om dette blir det største (arrangementet) etter gjenåpningen, men jeg kommer ikke på noe som har samlet flere. Det må i så fall ha vært i Oslo sentrum lørdag kveld på gjenåpningsdagen, skriver NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i en SMS til VG.

Da Ståle Solbakken fikk spørsmål om Norges sjansesløseri, var det heller den første «hjemmekampen» mot Tyrkia han trakk frem som det mest irriterende.

– Vi har ikke fått dårlig betalt. Vi burde kanskje hatt tre poeng i Tyrkia, men sjansene var ikke så store. Man må regne med i fotball. Det som irriterer meg er at den første mot Tyrkia ble spilt i Malaga. Det var en helt surrealistisk setting for alle, sier Solbakken.

STAPPET: Under hjemmekampen mot Nederland var det 7000 tilskuere til stede. Nå kommer det nesten fire ganger så mange. Det er første gang siden Ståle Solbakken overtok som landslagssjef.

«Hjemmekampen» i Malaga endte med 0–3-tap og det kan bli skjebnesvangert. Norge er kun to poeng foran tyrkerne når tre kamper gjenstår.

Veien videre Dette er de resterende matchene i gruppen til Norge i den pågående VM-kvalifiseringen:

11. oktober: Norge-Montenegro

Latvia-Tyrkia

Nederland-Gibraltar

13. november:

Norge-Latvia

Tyrkia-Gibraltar

Montenegro-Nederland

16. november:

Gibraltar-Latvia

Montenegro-Tyrkia

Nederland-Norge

Tabellen, gruppe G: 1. Nederland – 16 poeng (+17)

2. Norge – poeng 14 poeng (+7)

3. Tyrkia – poeng 12 poeng (+3)

4. Montenegro – 11 poeng (+2)

5. Latvia – 5 poeng (-4)

6. Gibraltar – 0 poeng (-25) Vinneren går direkte til VM-sluttspillet, mens andreplassen går inn i kvalik. Der må man vinne to kamper for å ta seg til mesterskapet. Vis mer

Møtet med Montenegro er det første, før Latvia hjemme og Nederland borte venter på neste samling. Med seier i alle kampene er Norge i VM.

Nå har landslagssjefen en klar beskjed til dem som tenker seg til Ullevaal på mandag.

– Jeg tror at spillerne responderte godt på det fantastiske publikumet som var her sist, og da var det vel bare syv eller ti (tusen). Forhåpentligvis med samme entusiasme kan det smitte ned på banen sånn at man eventuelt ikke kjenner at man er litt sliten, sier Solbakken.

I en video lagt ut av Norges Fotballforbund er det tydelig at landslagssjefen bruker mandagens ramme som en motivasjonsfaktor. I garderoben etter 1–1 i Istanbul gjentar han seg selv flere ganger:

– Nå har vi alt å spille for. Alt å spille for. Alt å spille for. Den kampen mot Montenegro nå blir en annen type fotballkamp. Det må vi være klare for, og den jobben begynner nå (...) slik at vi er klare til å smekke til foran et fullsatt Ullevaal på mandag, sier Solbakken i videoen.

I videoen er han også tydelig på at «nå vet alle at Norge er et lag å regne med».

– Bare den kampen sist mot Nederland (7000 tilskuere), selv med de begrensningene som var, hadde en fantastisk ramme. Det er en gåsehudstemning å gå ut og kjenne på den støtten vi har, sier Birger Meling.

Mot Gibraltar var det lov med 10 000 tilskuere.

– De gjør en enorm jobb og vi skal bidra med det vi kan for at det skal bli god stemning i morgen, sier venstrebacken.