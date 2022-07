IKKE FORNØYD: Cristiano Ronaldo.

Ronaldo ut mot pressen: − Hvis de ikke lyver, så får de ikke folks oppmerksomhet

Cristiano Ronaldo har de siste ukene blitt ryktet bort fra Manchester United. Nå har han selv kommentert de mange ryktene på Instagram.

Det er i et innlegg på Instagram av en fankonto at Ronaldo via sin offisielle konto har lagt ut en kommentar torsdag kveld. Der skriver Ronaldo at det er umulig å gå en dag uten at det snakkes om ham.

– Hvis ikke kan ikke pressen tjene penger. De vet at hvis de ikke lyver, så får de ikke folks oppmerksomhet. Fortsett å prøve, til slutt får du rett, skriver Ronaldo.

Manchester United spiller lørdag mot Atlético Madrid i Oslo, men det er ventet at Ronaldo ikke vil være med.

Saken ble først omtalt av Dagbladet.

37-åringen returnerte til Manchester United, klubben han spilte i fra 2003 til 2009, i fjor sommer. Forrige sesong scoret han 24 mål på 38 kamper i alle turneringer, men måtte se at Manchester United endte på en sjetteplass i Premier League. Dermed er Manchester-klubben ikke kvalifisert til sesongens Champions League, noe som skal være grunnen til at Ronaldo ifølge britiske medier ønsker seg vekk.

Ronaldo har ikke vært med på Manchester Uniteds sesongoppkjøring tidligere i sommer på grunn av «personlige årsaker», men han kom til Manchester på tirsdag. Senere den dagen kom han på klubbens treningsfelt, Carrington, sammen med agenten Jorge Mendes.

– Pinlig retrett for Ronaldo. Det er merkelig at han går ut som han gjør, uten å ha en ny klubb klar for. Det er egentlig et sunnhetstegn at klubber ikke lar seg blende av global stjernestatus, skrev fotballekspert i TV 2, Erik Thorstvedt, i en SMS til VG tirsdag.