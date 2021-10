Dette betyr et kommersielt samarbeid.

GODE BUSSER: Cristiano Ronaldo og Ole Gunnar Solskjær.

Solskjær etter nye Ronaldo-påstander: − Wow, hva skal du svare til det?

Ole Gunnar Solskjær er oppgitt over at det kommer stadig nye påstander om Cristiano Ronaldo.

Manchester United-manageren ble på sin pressekonferanse før møtet med Everton konfrontert med påstandene fra ESPN om at Ronaldo har bedt Solskjær om at Manchester United må spille en raskere fotball for at de skal få full nytte av portugiserens kvaliteter.

– Kilder sier til ESPN at Ronaldo har gjort det klart over Solskjær og hans trenere at han kan score flere mål om United blir skarpere og raskere i pasningsspillet på motstandernes banehalvdel, heter det.

– Enda en ..., begynte en lettere oppgitt Solskjær da han fikk spørsmålet.

Kristiansunderen la hodet på bordet foran seg og lo litt – for å understreke at han var oppgitt.

– Wow, hva skal du svare til det? Det vi snakker om blir mellom oss, men det har ikke vært noen slik diskusjon, vi kan si det slik, fortsatte Solskjær.

36-åringen har scoret fem ganger på fem kamper for Manchester United etter at han kom fra Juventus i sommer. Han hadde da vært borte fra klubben i 12 år.

– Han har stor påvirkning både på og utenfor banen. Fem mål på fem kamper i hans alder sier alt. Han er et godt eksempel for alle, sa Solskjær på pressekonferansen ifølge Manchester Evening News.

– Måtte det bare fortsette slik.

I september scoret Ronaldo to ganger i Champions League – mot Young Boys og Villarreal og tre ganger i Premier League – to av dem mot Newcastle og én gang mot West Ham. Totalt har han vært på banen i 432 minutter i United-drakten hittil i sesongen.

Ronaldo har så langt blitt brukt som midtspiss – med Jadon Sancho og Mason Greenwood på kantene og med Paul Pogba og Bruno Fernandes som offensive krefter bak Ronaldo.

