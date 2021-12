forrige



HIRSTORISK UTLIGNING: Danny Welbeck header inn 1–1 på overtid på Stamford Bridge i London onsdag kveld.

Brighton-sjokk på Stamford Bridge

(Chelsea-Brighton 1–1) Danny Welbeck (31) hodestøtte inn Brightons første mål på Stamford Bridge - noensinne - da han utlignet på overtid og sørget for at Chelsea tapte ytterligere terreng til tabelltoppen.

Thomas Tuchels skadeplagede Chelsea er etter 20 spilte kamper nå åtte poeng bak Manchester City i toppen av Premier League-tabellen, forutsatt at Pep Guardiolas mannskap tar alle tre poengene mot Brentford onsdag kveld (Brentford-Manchester City startet 45 minutter etter Chelsea-Brighton).

Romelu Lukaku (29) ble kåret til banens beste spiller av Sky Sports etter at han kom inn fra reservebenken og sørget for Chelseas 2–1-mål (56. minutt) mot Aston Villa 2. juledag. Hans italienske lagkamerat Jorginho(30) scoret to, kampen endte 3–1.

Mot Brighton onsdag kveld var endelig Chelseas belgiske bulldoser - eller dampveivals, om du vil - med fra start, for første gang siden oktober. Lukaku var fortsatt spillesugen. Han banet seg vei umiddelbart. Ikke minst i forkant av oppgjørets første scoring. Lukaku ristet av seg Brightons franske toppscorer Neal Maupay, steg til vers og nakke- og hodestøtte inn 1–0 i 28. spilleminutt - etter hjørnespark fra høyre.

Maupay, og mange med ham, mente Lukaku hadde tatt seg vel heftig til rette, og viste blant annet til et blodig sår ved nesen og annet fysisk ubehag som følge av «duellen». Dommer Mike Dean ville ikke ty til VAR, han var helt sikker på at belgieren ikke hadde opptrådt ufint.

To til tre repriser bekreftet kamplederens oppfatning.

Chelsea lot seg merkelig nok ikke inspirere av Lukakus maktdemonstrasjon. Snarere tvert i mot. Det var Brighton som festet grep og etter hvert styrte hendelsene. Tidligere Liverpool-spiller Adam Lallana (33) var nær ved å utligne 10 minutter etter Lukakus nikk. Chelseas keeper Benjamin Mendy (27) reddet imidlertid mesterlig.

To minutter inn i andre omgang vippet polske Jakub Moder ballen videre, som det heter. Den falt ned på tverrliggeren bak Mendy. Rett etter at hjemmelagets Hudson-Odoi og Mount surret bort en nær enestående to mot en-mulighet til å øke Chelseas ledelse til 2–0, trakk «Lukaku-loser» Maupay seg fri fra Antonio Rüdiger og dro til ballen med høyre fot.

Mendy var ikke i nærheten av den, men så føk den utenfor hans høyre stolpe.

Det kokte med andre ord på Stamford Bridge. Foran begge målene, men mest foran Chelseas. Forestillingen sto nå, mye takket være Brighton, til terningkast fem, mot første omgangs svake treer. Brighton ledet skuddstatistikken 15–6 etter én time, hvor av 6–0 i løpet av andre omgangs første 15 minutter.

Chelsea kom til hektene, Brighton ble mer rufset i snittet.

Rüdiger kunne ha gjort 2–0, Lukaku kunne ha scoret sitt andre.

Men det var Danny Welbeck som scoret det forløsende målet, for Brighton. I «duell» mot tre Chelsea-spillere timet han et innlegg fra spanske Marc Cucurella (22) med perfeksjon og styrte - med hodet - inn 1–1 bak en sjanseløs Mendy i Chelseas mål.