Fofana-kunst da Molde fikk strålende utgangspunkt i Europa

(Molde – Kisvarda 3–0) Etter en førsteomgang der lite stemte for Molde, tok det fyr av den norske serielederen. Molde-juvelen Datro Fofana vartet også opp med nok et kunstverk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var med ti minutter igjen av kampen at ivorianeren sto for kampens store øyeblikk. Spissen tok med seg ballen fra midtbanen, driblet seg forbi tre mann på frekt vis, vippet ballen over keeper og i mål. I bakgrunnen sto lagkameratene nærmest lamslåtte igjen.

– Han skjønner ikke norsk, så jeg kan si det. Han minner meg litt om Ronaldo, den «ekte» Ronaldo. Det er gøy å spille med ham, han er en herlig spiller, sier Etzaz Hussain til Romsdals Budstikke om Fofana.

Ivorarianeren var selv i strålende humør.

– Jeg synes det er vanskelig å snakke nå, fordi jeg er så glad, sier Fofana til Romsdals Budstikke.

MOLDE-MAGI: Datro Fofana vartet opp med et utrolig solomål da Molde vant 3–0 mot Kisvarda i den første kampen av Conference League-kvalikens tredje runde.

Til slutt vant Molde 3–0. Det var Hussain og Martin Linnes som sto for de to andre målene, men det er naturligvis Fofana-scoringen som vil stå igjen som den store snakkisen.

– Jeg tror det var Fofana, det var det nok. Han er sånn «Foffa» at det er helt oppe i himmelen, at jeg river meg litt i håret. Han må stabilisere prestasjonene sine gjennom 90 minutter, men for en spiller. Det er artig at vi har ham i Molde, sier trener Erling Moe.

Han ville ikke sette noen prislapp på juvelen sin.

– Tja, han skal være her, så det betyr ikke så mye. Vi skal bruke tiden med ham til at han skal være skikkelig moden når den tiden kommer. Det er viktig å ha rett timing på ting, sier Moe.

Fofana vartet også opp med en magisk scoring mot Tromsø. Se den scoringen i videoen under.

Etter en tam og tannløs førsteomgang av hjemmelaget, tok Molde-treneren grep og satte inn blant andre Kristian Eriksen i det som ble hans debut for Molde etter overgangen fra HamKam.

Det var imidlertid ikke han som skulle stjele showet.

Etter at Etzaz Hussain, som kom inn fra benken samtidig som Eriksen, sørget for 1–0 fra offsideposisjon, tok Molde-juvelen Datro Fofana saken i egne hender. Spissen begynte på midtbanen, driblet seg forbi tre motspillere og keeper, før han satte inn 2–0.

Bare minutter senere økte Martin Linnes til 3–0 med en avslutning under keeper fra skrått hold. Dermed har Molde et strålende utgangspunkt før returoppgjøret i Ungarn.

BYTTET GA UTTELLING: Etzaz Hussain kom inn etter timen spilt og brukte få minutter på å score. Målet skulle imidlertid vært annullert for en offside.

– Det går litt i slow motion. Vi får ikke opp det tempoet vi vil, men det er viktig å være tålmodig i disse kampene, sier Moe om førsteomgangen.

Hvis Molde går videre fra den tredje kvalifiseringsrunden, møter de enten østerrikske Wolfsberger eller maltesiske Gzira United til et dobbeltoppgjør i den avgjørende playoffen. I potten ligger det en plass i Conference League-gruppespillet.

Wolfsberger er store favoritter, men østerrikerne klarte bare 0–0 på hjemmebane i den første kampen.