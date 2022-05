SLITER: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og Jonathan Tollås Nation (med kapteinsbind til venstre) har hatt tunge uker i mai. Her etter en tidligere kamp.

VIF-kaptein ber om «oppvask»: − Man ser bare jævlig dum ut

VALLE (VG) Vålerenga er i krise etter fire tap på de siste fem Eliteserie-kampene. Kaptein Jonathan Tollås Nation mener laget må bruke landslagspausen på å analysere nedturen grundig, og stramme seg opp defensivt.

– Vi er altfor lite kompakt defensivt. Vi prøver å presse høyt, men vi henger ikke sammen. Det er altfor store avstander mellom spillerne i lagdelene og mellom de ulike lagdelene. Da kommer man litt for sent inn i situasjonene, og man ser bare jævlig dum ut, sier Tollås Nation til VG etter 0–4-tap hjemme mot Rosenborg.

Etter 10 av 30 kamper har Vålerenga 10 poeng og 10–19 i målforskjell. Det gir en skuffende 11. plass. Nå venter landslagspause før neste kamp 19. juni mot Aalesund.

Friperioden må enhver i Vålerenga bruke til å se seg i speilet og kartlegge nøye hva som har gått galt denne våren, mener Tollås Nation.

– Vi må bruke tiden til å finne ut hva vi gjør feil, både spillerne og trenerne. Vi må tilbake til tegnebrettet.

– Du sier dere må bli mer kompakte defensivt. Er det hovedproblemet, eller er det mer?

– Det er selvfølgelig mer komplekst enn som så, men i dag (0–4 mot Rosenborg) er det først og fremst at vi ikke henger sammen defensivt. Da blir vi hengende etter. Vi må kanskje «back to basics» - sørge for at vi er kompakte defensivt, så får krydderet heller komme etter hvert. Å starte med krydder og skulle stå høyt mot alle, ser dumt ut. Det er pinlig å stå her og prate om det, svarer en preget Tollås Nation.

Vålerenga-spillerne sto skolerette foran Klanen etter ydmykelsen mot Kjetil Rekdals trøndere. Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo er enig med Tollås Nation i at laget må bli «strammere i fisken».

– Vi er ikke gode nok i alle faser av spillet. Det er for lett å score på oss. Derfor er vi et bunnlag, sier Fagermo til VG.

– Hvilke grep kan dere gjøre for å komme ut av dette?

– Vi må være mer kyniske. Min filosofi er at vi skal stresse motstanderne høyt og styre kampene. Det prøver vi i dag også, men vi er for åpne, sier Fagermo og legger til at VIF er for lett å kontre på.

Vålerenga har scoret tre fattige mål på de siste fem Eliteserie-kampene, som har resultert i ett poeng.

– Det er frustrende for spillergruppen, trenere, supportere og alle. Jeg mener vi har et mye bedre spillermateriale og det er overraskende for meg at vi er der vi er, sier Fagermo.

Presset har økt blant eksperter og supportere på om Fagermo er rett mann for Vålerenga den siste tiden. Treneren sier det er tøft å stå i nedturen, mens Tollås Nation er tydelig på at treneren ikke er problemet.

– Jeg tenker de kan stille spørsmål ved meg som kaptein og spillergruppen også. Det er like mye vårt ansvar. Ingen i Vålerenga peker med skitten finger. Vi må starte med å se oss i speilet og stå sammen, sier Tollås Nation.

– Jeg er helt sikker på at vi snur dette, tillegger han.