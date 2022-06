King reagerer på fotballens ukultur: − Ikke greit

ULLEVÅL (VG) Joshua King (30) har fått nok av alle ukvemsordene som hagler på fotballbanen - og tar samtidig et oppgjør med rasisme.

Etter at Erling Braut Haaland hevdet han ble kalt «en hore» av Alexander Milosevic, har det blitt diskutert mye rundt hva som blir sagt blant spillerne ute på banen.

Svenskene har i etterkant reagert på at den kommende Manchester City-spissen valgte å fortelle pressen hva som ble sagt underveis i kampen.

– Det er ikke greit å si slike ting, men sånt skjer. Jeg skjønner hvorfor han blir irritert. Det er useriøst å si sånt, men det beste man kan gjøre er å gjøre som Erling - å score noen minutter senere, sier Joshua King til et samlet pressekorps på Ullevaal onsdag.

– Det er mye som blir sagt på en fotballbane som burde holdes der. Samtidig er det ting som man ikke burde si. Noen spillere blir litt for hete, fortsetter han.

King mener dette er en trend som er vanskelig å snu. Spissen trekker også inn problematikken rundt rasisme i fotballen.

– Det er nesten litt som med rasisme fra supportere i noen land. Vi hører det om og om igjen, selv om vi er i 2022. Vi alle driver med idretten vi elsker. Hvilken farge eller legning man har skal ikke ha noe å si. Vi alle slåss for det samme. Det er trist, påpeker Watford-spissen.

REAGERER: Joshua King ser ikke lyst på fremtiden til fotballen når det kommer til rasisme.

På spørsmål fra TV 2 om hvor King mener grensen går, svarer han følgende:

– Det er vanskelig å si. Jeg har blitt kalt en del opp igjennom, men jeg har ikke gått ut i media med det. At Erling gikk ut med det får være hans valg. Kanskje han synes det gikk over streken. Vi er fotballspillere, men samtidig er vi vanlige mennesker. Skal jeg være helt ærlig, tror jeg at svensken sa det ut av misunnelse.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener grensen går ved sunn fornuft.

– Det har jeg ikke tenkt så mye over, men grensen går vel ved vanlig folkeskikk. Samtidig vet vel de fleste at man kan si dumme ting med adrenalin i kroppen. Men det går veldig fort over, sier Solbakken, som mener at det var gemyttlig mellom lagene etter kampen på Friends Arena.