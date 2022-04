LOVENDE FREMTID: David Datro Fofana regnes av mange som et av Eliteseriens største talenter.

Sendte Molde-kamp på egen Instagram: − De følger med hjemme

MOLDE (VG) Molde-spiller David Datro Fofana (19) tok et uvanlig grep for å holde familien oppdatert på fotballkarrieren i Norge. Nå håper unggutten å vise Fotball-Norge hva han er god for.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

David Datro Fofana gliser bredt mens han nærmer seg VGs journalist i pressesonen etter Moldes 1–0-seier over Vålerenga. Unggutten fra Elfenbenskysten har jobbet for å lære seg engelsk og har nylig begynt å gjøre intervjuer på fremmedspråket.

Konsentrert lytter han til spørsmålene og svarer dette om hans personlige mål for sesongen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Jeg vil score mange mål. For meg og for laget, forteller den ambisiøse 19-åringen til VG.

Det er blitt beskrevet som et «mirakel» at ivorianeren endte i Molde, for flere storklubber snuste på den talentfulle unggutten. Men Fofana valgte Molde og virker å trives i nordvest, 8000 kilometer hjemmefra.

I et fremmed land med et fremmed språk, kan imidlertid tilværelsen være ensom til tider. Han ankom Molde midt under pandemien og har ennå ikke hatt besøk av familien.

Fofana er opptatt av at hans nærmeste kan følge med på karrieren hans, og pirat-streamet cupkampen mot Odd via hans egen Instagram-konto.

– De følger selvfølgelig med på meg hjemme. Det er litt tøft å være borte fra dem, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, forteller Fofana.

– Vi hadde også savnet familien om vi hadde vært alene i et annet land. Så er det vår jobb å gjøre det savnet minst mulig, men det vil bestandig ligge der, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

– Vi må huske at det er en ung gutt som har tatt turen fra hjemlandet og opp hit. Han og vi brukte fjoråret på å få integrert ham skikkelig – både med språk, mat, søvn og restitusjon. Alt mulig, fortsetter han.

Det store gjennombruddet har latt vente på seg for Fofana i Molde-drakten. Det ble få målpoeng for angrepsspilleren forrige sesong, men en scoring mot Hoffenheim viste noe av hva som bor i ham. I seriepremieren mot Vålerenga lykkes han ikke med å få nettsus, men kom seg til flere gode sjanser.

– Det var en god kamp av oss. Vi var solide både defensivt og offensivt, sier Fofana.

Molde og Moe vet hvilket potensial som bor i 19-åringen, men er klar på at jobben må gjøres om han skal slå ut i full blomst. Da kan storklubbene igjen melde sin interesse.

– Han må leve i nuet og jobbe med prestasjonene sine. Han har noen fantastiske ferdigheter, som ikke mange i norsk fotball har. Jeg håper at vi klarer å utvikle ham slik at det går den veien, sier Moe.

– En typisk uslepen diamant?

– Ja. Han gjør en god jobb defensivt også nå, og han kommer til å være skapende utover sesongen. Vi vil at han stabiliserer prestasjonene sine med og uten ball, så kommer resten av seg selv, avslutter treneren.