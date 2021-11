Dette betyr et kommersielt samarbeid.

ZLATAN: Endelig er han skadefri og igjen klar til å gjøre en innsats for at Sverige skal komme til VM i Qatar.

Zlatan til «nykommeren»: − Den eneste kongen i Milan

Zlatan Ibrahimović (40) er endelig frisk nok til å spille for Sverige igjen – og ifølge Aftonbladet kommer han til å starte torsdagens kamp mot Georgia.

På Sveriges pressemøte før kampen forteller AC Milan-spilleren at han har en fysioterapeut som følger han svært nøye.

– Hodet vil mer enn kroppen, forklarer 40-åringen i et intervju med Fotbollskanalen.

– Jeg har en fysioterapeut som tar hånd om kroppen, en som følger meg og styrer meg.

– Etter fylte 30 merket jeg at smertene ikke forsvinner. De beveger seg bare i kroppen. Jeg har en fysioterapeut 24 timer i døgnet, forklarer Ibrahimović. Denne personen, som han ikke avslører navnet på, er imidlertid ikke med på landslagssamlingen. Han er igjen i Italia.

– Hvis det er det minste, så er han der med det samme.

Ibrahimović spilte hele kampen da AC Milan spilte Milano-derbyet sist helg. Hans nye lagkamerat Olivier Giroud forteller om sitt møte med svensken til L’Equipe:

– Hans karisma, hans tilstedeværelse i garderoben og hans lederskap på banen er over alt annet. Da jeg skrev under, sa han at jeg var en bra «rookie», men at han var den eneste kongen i Milan, forteller Giroud, som med sine 35 år er fem år yngre enn svensken. Franskmannen har blant annet spilt i Montpellier, Arsenal og Chelsea.

Landslagssjef Janne Andersson sier til svenske medier at han er overrasket hvor bra Zlatan ser ut. Selv sier 40-åringen:

– Jeg føler at jeg har mye ansvar gjennom min erfaring på og utenfor banen. Janne gir meg mye ansvar, og det liker jeg. Det er det samme i Milan.

Sverige topper sin kvalifiseringsgruppe to poeng foran Spania før sine to siste kamper i VM-jakten. De blågule vil være sikret førsteplassen om de slår Georgia og Spania avgir poeng borte mot Hellas. Blir det spansk seier, møtes Sverige og Spania til gruppefinale tre dager senere.

Zlatan er glad over at han endelig er skadefri og tilbake på landslaget:

– Jeg skulle gjerne ha vært med tidligere, men skader har stoppet det. Jeg liker at det står mye på spill, som nå.

– Han har masse erfaring, som jeg og hele laget kan dra nytte av, sier landslagssjef Janne Andersson ifølge Fotbollskanalen.

