Molde forverret KBK-krisen – etterpå raste målscorer Haugen

(Molde-Kristiansund 2–1) Molde slo tabelljumbo Kristiansund etter to nesten identiske corner-scoringer fra rogalendingene Kristoffer Haugen (28) og Magnus Grødem (23).

Selv om Bendik Bye (32) reduserte med kampens siste spark på ballen, fortsetter tidenes verste eliteseriestart for Christian Michelsens mannskap. På Aker Stadion skrudde Magnus Wolff Eikrem (31) først en corner på pannebrasken til Haugen etter åtte minutter til 1–0.

Ni minutter senere fant Molde-kapteinen Grødem på samme sted til 2–0. KBK-forsvaret hang ikke med i duellspillet – og vertene var nådeløse. Etter matchen var målscorer Haugen mest misfornøyd med at KBK fikk redusere gjennom Bye.

– Det er jævlig irriterende at vi slipper inn det målet på slutten. Det er fryktelig unødvendig. Annenomgangen er altfor dårlig, men vi vinner kampen. Det er det viktigste. Det smaker godt. Vi må bare rette på noen ting og ta med oss selvtilliten videre, sier målscorer Haugen til Eurosport.

Også trener Erling Moe er sint etter seieren. Det skyldes avslutningen på matchen.

– Det gjør meg forbannet. Jeg syns førsteomgangen er bra. Starten på andre er også bra. Så ser det ut som vi går inn i hvilemodus. Det irriterer meg. Vi inviterer dem til å være med på leken. Det er unødvendig. De greiene her må vi bli kvitt fort som F, sier Moe.

JUBLET: Molde-spilleren feiret scoring mot KBK på Aker Stadion.

Nettkjenningen var Haugens tredje i Eliteserien denne sesongen. Lura-karen kunne også scoret flere. Det samme gjaldt lagkameratene. Molde rullet opp den ene sjanse etter den andre i første omgang, men etter 2–0-scoringen til Grødem var effektiviteten borte.

Martin Linnes (30) viste klasse både defensivt og offensivt på høyresiden, mens Haugen hele tiden var en trussel fra motsatt vingback-posisjon.

Samtidig styrte Eikrem som vanlig mye sentralt i banen. Også Markus André Kaasa (24) var positiv for Molde. Men rundt timen spilt, virket det som om Molde-gutta slakket av.

– Vi går i dvalemodus. Vi skal ta med oss at vi vinner, men vi må tenke prestasjon oppi dette også. Jeg vil at den skal vare lenger enn i dag. Jeg skal inn til dem nå. Budskapet blir at vi må se til å stramme oss opp, sier Moe.

MISFORNØYD: Erling Moe likte ikke det han så den siste halvtimen.

For KBK var situasjonen lenge blytung. Frem til det var spilt en snau time, slet gjestene med form og presisjon, men plutselig løftet de seg. Helt på tampen scoret også Bye, men likevel ble det nok et tap for Michelsens lag. Fasiten er null seirer etter syv matcher. Seks av dem er tapt.

– Vi blir løpende mye etter. Fra 30 minutter og ut kampen er det mer KBK. Da er det mer sprut og intensitet i det vi gjør. Vi skaper noen sjanser, har tilløp til noen muligheter og får målet på slutten, sier Michelsen til Eurosport.

– Vi har klokkertro på det vi holder på med, forsikrer KBK-treneren til tross for klubbens verste eliteseriestart noen gang.

– Vi opptrer ikke som et lag, ser ikke ut som et lag og føler oss ikke som et lag. Vi må stå mer samlet - og se hvem som setter KBK først og bryr seg om KBK. Det er hardt arbeid, innsats og trening som skal til for å snu det, sier KBK-spiller Torgil Gjertsen (30).