TAKKER: Liverpools manager Jürgen Klopp gir Mohamed Salah en god klem etter seieren mot Manchester United. Til venstre Trent Alexander-Arnold.

Klopp etter 5–0 mot United: − Vi ga dem for mye

Liverpool-supporterne var i ekstase etter 5–0 borte mot rivalen Manchester United - men manager Jürgen Klopp mener slett ikke at det var noen perfekt kamp.

Publisert: Nå nettopp

Tyskeren mener at seriestarten med 21 av 27 mulige poeng og fortsatt ingen tap er «ok». Og at det defensive må bli bedre tross den historiske storseieren over Manchester United sist helg.

– Verden er litt sånn: Du vinner 5–0 mot United og alt er «perfekt». Vel, det var ikke det! United hadde klare sjanser som vi ga dem. Vi bør ikke stole på flaks eller Ali (keeperen Alisson). Vi ga dem for mye i 1. omgang, sier Klopp på fredagens pressekonferanse, gjengitt av The Guardian.

Liverpool har 37 mål på sine 11 siste kamper, men Klopp mener det blir viktig med flere kamper uten baklengsmål hvis de selv scorer færre mål.

– Vi har noen virkelig imponerende resultater, men du kan ikke forvente at det skjer hele tiden, og jeg har ingen problemer med å vinne en kamp 1–0. Vi må være klare for det. Vi må være stabile når motstanderen har ballen. Det er ingen grunn til at noen skal komme seg gjennom. Der kan vi forbedre oss 100 prosent, mener Liverpools manager.

Liverpool har ikke tapt på 23 kamper i alle turneringer. Det siste nederlaget kom mot Real Madrid borte i april 2021. Dette er den lengste rekken ubeseiret for Liverpool siden 1989, da Kenny Dalglish’s karer hadde 24 kamper.

Chelsea har 22 poeng, Liverpool 21 og Manchester City 20 poeng i tabelltoppen.

– Det er bare tiende serieomgang med 28 runder etter det. Det er en ok start, men selv i denne åpningen har vi hatt våre nedturer, kanskje ikke resultater, men øyeblikk ingen av oss var fornøyd med.

